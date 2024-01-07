Книга мурманского писателя обретёт голос

Мурманская библиотека для слепых приглашает северян на встречу с мурманским писателем Дмитрием Ищенко. 10 января в 18.00 читатели специальной библиотеки встретятся с участниками детско-юношеского клуба авторской песни «Гравицапа», которые озвучили книгу «В поисках мальчишеского бога» Дмитрия Ищенко.

Читатели смогут лично задать вопросы автору и узнать об истории создания повести. Молодые участники клуба «Гравицапа» расскажут, как проходила работа над озвучиванием текста: с какими трудностями столкнулись ребята и как менялось их отношение к произведению в процессе чтения и записи.

Библиотека на основе аудиозаписи издаст «говорящую» книгу, с которой смогут познакомиться читатели.

Фото: https://vk.com/club_mgosbss?z=photo-134203235_457242513%2Falbum-134203235_00%2Frev