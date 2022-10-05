Книга областной научной библиотеки – победитель всероссийского конкурса «Авторский знак»

Издание Мурманской областной научной библиотеки «Профессор Иван Федорович Ушаков» стало победителем II Всероссийского конкурса краеведческих изданий библиотек «Авторский знак» 2022 года.

В номинации «Библиографические указатели» издание Мурманской областной научной библиотеки заняло 3 место. Биобиблиографический указатель подготовлен к 100-летию со дня рождения историка-краеведа, доктора исторических наук, профессора, почетного гражданина города-героя Мурманска Ивана Федоровича Ушакова. Указатель включает труды Ушакова, вышедшие как отдельными изданиями, так и опубликованные в периодической печати, литературу о жизни и деятельности ученого, и является четвертым, дополненным и исправленным изданием.

Конкурс краеведческих изданий проводился секцией «Краеведение в современных библиотеках» Российской библиотечной ассоциации и Российской национальной библиотекой. В отборе принимали участие издания библиотек Российской Федерации всех типов и ведомств, в том числе подготовленные в партнёрстве с другими учреждениями и организациями.

В 2021 году издание «Профессор Иван Федорович Ушаков» также стало обладателем специального приза жюри конкурса «Книга года» Мурманской областной научной библиотеки в номинации «Библиотечный Хит».

Как сообщает региональное Министерство культуры, в настоящий момент продолжается приём изданий на конкурс «Книга года». К участию приглашаются издательства, издательские центры, полиграфические предприятия, издающие учреждения и организации Мурманской области, отдельные авторы. Книги принимаются по 13 января 2023 года включительно. Подробности об участии в конкурсе доступны на сайте «Книга года».

Фото: https://gov-murman.ru