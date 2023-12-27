Книги мурманских писателей пополнили библиотеки вузов Индии

В ходе рабочего визита в Индию представители делегация Союза писателей России и учебных заведений в Дели и Калькутте договорились о развитии сотрудничества.

Поездка состоялась в рамках проекта «Книжная полка русской литературы», который уже в третий раз проводится Союзом писателей России при поддержке посольства России в Индии. Помимо Дели, мероприятия прошли в культурной столице Индии, Калькутте. В состав делегации вошли председатель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов, писатель и организатор международной литературной премии имени Александра Левитова, организатор литературного фестиваля «ЛевитовФест» Анна Харланова из Липецка, а также профессор Челябинского государственного института культуры, поэт, организатор всероссийской научно-методической конференции по литературно-творческой педагогике Нина Ягодинцева.

Литераторы привезли в Делийский университет, калькуттские Институт менеджмента и Женский колледж, а также Русский дом в Калькутте книги современных российских авторов и литературные журналы и альманахи, рассказывающие о писателях и литературном процессе сегодня в России. Теперь в вузовских библиотеках Индии есть антология поэзии Кольского края и сборник стихотворений о Мурманске заполярных авторов, альманахи мурманского литературного фестиваля «Капитан Грэй» и ряд других. Делегаты выступили перед учащимися и преподавателями, представителями центров изучения русского языка и литературы с презентациями книг современных авторов и литературных проектов России, рассказали о её туристическом и образовательном потенциале, обсудили расширение сотрудничества. Илья Виноградов рассказал о современной литературе Кольского края и проектах писателей.

Организатором выступлений стали руководитель проектного офиса Совета молодых литераторов Союза писателей России Татьяна Филиппова и журналист, координатор множества международных проектов из Калькутты Деба Смита Моулик.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, российские писатели также посетили знаковые места в ряде городов Индии. В частности, в Дели они побывали у памятника Льву Толстому, в Калькутте – в музее Рабиндраната Тагора. Кроме того, прошли съёмки видеофильма Литературного пленэра «Поэтическое место силы». В разных локациях Индии были записаны ролики с чтением стихотворений об Индии российскими авторами и русской и индийской классики в исполнение преподавателей и учащихся в Индии. Далее видеофильм будет представлен на литературных ресурсах интернета, показан на литературных фестивалях России.

Фото: https://gov-murman.ru