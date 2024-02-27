Книги мурманского издательства представили в Москве на форуме «Сильные идеи для нового времени»

На форуме «Сильные идеи для нового времени» выставку отечественных компаний в рамках конкурса «Знай наших» оформили как квартиру, где в каждой из комнат были представлены лучшие товары перспективных отечественных брендов из 27 регионов страны. В их числе в детской комнате были размещены книги мурманского издательства «Добрый великан».

Конкурс растущих российских брендов «Знай наших» – один из инструментов поддержки молодых российских производителей.

В этом году в рамках форума на конкурс «Знай наших», который проводят АСИ и Фонд «Росконгресс» при поддержке ВЭБ.РФ, предприниматели Мурманской области подали 83 заявки, в том числе мурманское издательство «Добрый великан», две книги которого – «Между небом и землей» и «Чаепитие с чахкли» – напомним, ранее стали победителями третьего регионального конкурса «Книга года».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, победители конкурса «Знай наших» будут определены до 29 февраля. Они получат помощь в продвижении на маркетплейсах и в медиа, доступ к обучающим программам, индивидуальные встречи с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в крупных мероприятиях, а также грантовую поддержку.

За пять лет на форум «Сильные идеи для нового времени» подано почти 600 инициатив от Мурманской области, 25 из них вошли в топ-100, топ-200 и топ-1000 по стране.

Фото (Агентство стратегических инициатив): https://gov-murman.ru