«Книги на русском»: мурманские журналисты приглашают северян передать русскую классику в школы ЛНР

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Кольском Заполярье стартовал масштабный проект «Книги на русском. Жители Мурманской области – школьным библиотекам ЛНР», организованный мурманским региональным отделением Союза журналистов России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках проекта в регионе планируется собрать для школьных библиотек Луганской Народной Республики (ЛНР) около 18 тысяч книг на русском языке и отправить литературу на освобожденные территории.

Инициаторы проекта – мурманские журналисты, побывавшие на Донбассе в 2022 году. Одна из проблем, которую они отметили – отсутствие в библиотеках республик книг на русском языке. В библиотеках средних учебных заведений нет русской и зарубежной классики, входящей в учебную программу, отсутствует детская литература на русском языке.

В рамках проекта в городах и посёлках Мурманской области будут организованы точки сбора книг для школьных библиотек ЛНР. Книги упакуют, классифицируют и транспортируют в ЛНР. Уже определены точки сбора книг в библиотеках Мурманска, которые откроются с 1 августа: центральная городская библиотека на просп. Кольском, 93, а также филиалы библиотеки на ул. Карла Маркса, 29, на ул. Молодёжной, 13 в Росляково и на ул. Шабалина, 59. Полный список необходимых книг можно найти по ссылке. Сопровождать книги и передавать их министерству образования ЛНР будут мурманские журналисты. По итогам проекта планируется снять документальный фильм «Книги на русском» и организовать фотовыставку.

Как сообщает региональное Министерство культуры, кроме того, в рамках проекта в Мурманской области и в ЛНР в сентябре пройдёт «Литературный диктант», посвященный русской классике. Напомним, что диктант проводится областной научной библиотекой при поддержке регионального минкульта в третий раз. Первый диктант в 2021 году принес региону победу в конкурсе «Самый читающий регион», а в прошлом году собрал рекордное количество участников и площадок – к акции присоединилось 26 тысяч человек и более тысячи учреждений по всей России, а также в ближнем зарубежье. В этом году диктант пройдет 23 сентября, узнать подробности об акции можно на сайте Литературного диктанта.

Фото: https://gov-murman.ru