«Книги на русском»: мурманские журналисты сняли фильм об общественной инициативе, связавшей Кольское Заполярье и ЛНР

7 февраля состоится презентация фильма «Книги на русском», снятом в прошлом году во время сбора книг для школьных библиотек Луганской Народной Республики.

Корреспонденты областной газеты «Мурманский вестник» во время командировки на Донбасс в 2022 году в одной из разбомбленных школ в Волновахе увидели, что в библиотеке нет книг на русском языке. Эта история зацепила за живое мурманских журналистов, членов профессионального сообщества, и они решили провести акцию по сбору книг для школьных библиотек республики. Проект поддержал Президентский фонд культурных инициатив.

В 2023 году участники акции «Книги на русском. Жители Мурманской области – школьным библиотекам ЛНР», организованного Мурманским региональным отделением Союза журналистов России, собрали и доставили в Луганск 18000 экземпляров детской литературы и русской классики. В мероприятиях проекта приняли участие больше 1000 человек.

Авторы снимали эпизоды картины в нескольких городах и посёлках Мурманской области: в Ловозеро, Кировске, п. Зеленоборский и в Мурманске. А затем отправились в экспедицию в Луганск, где встретились с местными журналистами, учителями, артистами и школьниками. Фильм «Книги на русском» рассказывает о мурманских журналистах, а также жителях Мурманской области разных возрастов и профессии, участвовавших в акции, и луганчанах, чья жизнь и работа связана с русским словом, школьниках ЛНР, получивших посылки с книгами с Кольского полуострова.

Презентация фильма и открытие одноимённой выставки состоится 7 февраля в кинотеатре «Мираж Синема» (проспект Ленина, 32). Сбор гостей в 17.30. Вход бесплатный по регистрации: https://art-media-servis.timepad.ru/event/2761198/

Фото: https://disk.yandex.ru/d/c6E8s4uhF0RvpQ