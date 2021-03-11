«Книгу года» выберут в областной научной библиотеке

В Мурманской области стартовал региональный конкурс «Книга года», организованный Мурманской областной научной библиотекой. К участию приглашают издательства, издательские центры, полиграфические предприятия, издающие учреждения и организации Мурманской области, а также отдельных авторов.

Победителя выберут в следующих номинациях:

– «Книга года» – абсолютный победитель из числа книг, представленных на конкурс;

– «Господин оформитель» – лучший дизайн и оформление книги, отмечается издательство, полиграфическое предприятие;

– «Страна «Murmanika» – лучшая книга о Мурманской области, отмечается автор или авторский коллектив;

– «Классная книга» – лучшее издание для детей и молодёжи;

– «Выбор читателей» – лучшая книга по версии читателей, победитель определяется путём голосования в социальных сетях.

Для участия необходимо до 1 сентября 2021 года направить заявку организаторам по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а, Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, или по электронной почте: oksl@mgounb.ru.

Как сообщает региональное Министерство культуры, участников просят до 1 сентября передать в библиотеку три экземпляра конкурсных книжных изданий, вышедших в 2020 - 2021 году.

Положение о конкурсе и форма заявки размещены на сайте библиотеки.

Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится 30 октября 2021 года в рамках региональной книжной ярмарки.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (8152) 45-22-57; 8 (8152) 45-63-25 (отдел краеведения) или электронной почте oksl@mgounb.ru.