Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в столице Кольского Заполярья открылась книжная ярмарка нового формата «Читай север!», приуроченная к 88-летию Мурманской области. Масштабное событие проводит Союз писателей России в рамках проекта «Центр культурного притяжения — Россия» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Мурманской области.

Главные активности ярмарки развернулись на трёх площадках: на улице Пушкинской, в Центре научно-технологического творчества «Родина» и в Центре современного искусства «СОПКИ.21А». Гостей ждут встречи с популярными российскими авторами, книжная ярмарка с участием ведущих издательств, киномарафон, интерактивные площадки и увлекательные экскурсии от областных учреждений культуры. Проект объединил писателей, издателей, художников, музыкантов и всех, чье творчество посвящено героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Торжественная церемония открытия прошла в центре «Родина» в зале «Амфитеатр Стругацких». Участников ярмарки приветствовала заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина.

«Книжная ярмарка «Читай север!» проходит в Дни Мурманской области. Это придаёт событию особый смысл: культура всегда была и остаётся важной частью развития региона и формирования его идентичности. Для нас особенно важно, что именно Мурманск стал одним из пяти городов, победивших во Всероссийском конкурсе «Центр культурного притяжения — Россия». Это признание того, что Север — не только территория силы и мудрости, но и пространство развития живой культуры, литературы и творческого диалога. Мы читаем истории наших полярников, произведения Виталия Маслова и других талантливых земляков, строчки о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции. И важно, что программа ярмарки бережно продолжает эту традицию и обращается к теме героизма, исторической памяти, преемственности поколений. Благодарю организаторов, Президентский фонд культурных инициатив, Союз писателей России, издателей, всех участников за это значимое событие и искреннюю любовь к книге», — обратилась к гостям Анна Головина.

Также с открытием ярмарки северян поздравил заместитель директора по работе с региональными отделениями Союза писателей России Антон Чешукин. Он отметил, что в Мурманской области работает крепкая писательская организация, а руководство региона внимательно относится к литературному сообществу. В Мурманске книжная ярмарка нового формата стала самой масштабной для Кольского Заполярья и впервые состоялась на открытой площадке.

В рамках церемонии открытия были названы имена лауреатов Всероссийской Арктической литературной премии имени Виталия Маслова, которая присуждается раз в два года по инициативе губернатора Андрея Чибиса и Союза писателей России. Специальные призы от «Атомфлота» и Мурманской епархии вручили генеральный директор предприятия Яков Антонов и митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Министр культуры Ольга Обухова подчеркнула, что библиотечное сообщество региона давно ждало этой ярмарки. Она напомнила, что в 2022 и 2025 годах Мурманская область становилась самым читающим регионом, а в 2023 году принимала всероссийскую библиотечную конференцию.

«Мы выдержали серьезный конкурс и вошли в число пяти регионов, достойных проводить такое мероприятие. События нашей ярмарки — это не только про книгу, это про нашу идентичность, про единство и, конечно, про любовь к русскому слову», — отметила Ольга Обухова.

Первый день ярмарки порадовал гостей насыщенной программой. Состоялись творческие встречи с писателями Дмитрием Ищенко, Андреем Коровиным и Андреем Звягиным. Юных читателей привлекали мастер-классы «Книжный переполох» от мурманских библиотек, презентация детского литературного журнала «Первая строка» и интерактивная программа с детским писателем Анной Бухтияровой из Краснодара. Завершил детский блок «Весёлый урок» с писателем и педагогом Екатериной Тимашпольской из Москвы.

В уличном шатре прошла лекция Егора Серова, ведущего программы «Почитаем!» на «ОТР», о взаимоотношениях писателя и искусственного интеллекта. В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» в течение всего дня работал киномарафон «Кольский экран», вечером состоялась творческая встреча с поэтом Яном Березкиным, а завершился день концертом автора и исполнителя из Донецка Алексея Бешули.

Ярмарка продолжит свою работу 30 и 31 мая. Гостей ждут встречи с популярными авторами, презентации книг, мастер-классы для детей, кинопоказы и просветительские экскурсии. Кульминацией программы станет вечер поэзии и авторской песни «Земля героев». Полная программа на 30 и 31 мая опубликована на портале «Наш Север».

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, поддержка литературного творчества, продвижение книги и чтения — важное направление народной программы «На Севере – жить!». Благодаря системной поддержке и уровню развития библиотечного сообщества и писательских организаций Мурманск стал одним из пяти городов-победителей Всероссийского конкурса «Центр культурного притяжения – Россия» вместе с Вологдой, Саратовом, Тулой и Благовещенском. В качестве приза каждый город получил грант на проведение книжной ярмарки нового формата.

