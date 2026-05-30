Пришло время роботов: в Германии робот помогает покупателям искать товары в магазинах, а в Великобритании робот способен укладывать кирпичиХолдинг «РЖД» запускает услугу «Сопровождение детей» в дневных поездах дальнего следования
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.05.26 13:00

Книжная ярмарка «Читай север!» проходит в Дни Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в столице Кольского Заполярья открылась книжная ярмарка нового формата «Читай север!», приуроченная к 88-летию Мурманской области. Масштабное событие проводит Союз писателей России в рамках проекта «Центр культурного притяжения — Россия» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Мурманской области.

Главные активности ярмарки развернулись на трёх площадках: на улице Пушкинской, в Центре научно-технологического творчества «Родина» и в Центре современного искусства «СОПКИ.21А». Гостей ждут встречи с популярными российскими авторами, книжная ярмарка с участием ведущих издательств, киномарафон, интерактивные площадки и увлекательные экскурсии от областных учреждений культуры. Проект объединил писателей, издателей, художников, музыкантов и всех, чье творчество посвящено героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Торжественная церемония открытия прошла в центре «Родина» в зале «Амфитеатр Стругацких». Участников ярмарки приветствовала заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина.

«Книжная ярмарка «Читай север!» проходит в Дни Мурманской области. Это придаёт событию особый смысл: культура всегда была и остаётся важной частью развития региона и формирования его идентичности. Для нас особенно важно, что именно Мурманск стал одним из пяти городов, победивших во Всероссийском конкурсе «Центр культурного притяжения — Россия». Это признание того, что Север — не только территория силы и мудрости, но и пространство развития живой культуры, литературы и творческого диалога. Мы читаем истории наших полярников, произведения Виталия Маслова и других талантливых земляков, строчки о героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции. И важно, что программа ярмарки бережно продолжает эту традицию и обращается к теме героизма, исторической памяти, преемственности поколений. Благодарю организаторов, Президентский фонд культурных инициатив, Союз писателей России, издателей, всех участников за это значимое событие и искреннюю любовь к книге», — обратилась к гостям Анна Головина.

Также с открытием ярмарки северян поздравил заместитель директора по работе с региональными отделениями Союза писателей России Антон Чешукин. Он отметил, что в Мурманской области работает крепкая писательская организация, а руководство региона внимательно относится к литературному сообществу. В Мурманске книжная ярмарка нового формата стала самой масштабной для Кольского Заполярья и впервые состоялась на открытой площадке.

В рамках церемонии открытия были названы имена лауреатов Всероссийской Арктической литературной премии имени Виталия Маслова, которая присуждается раз в два года по инициативе губернатора Андрея Чибиса и Союза писателей России. Специальные призы от «Атомфлота» и Мурманской епархии вручили генеральный директор предприятия Яков Антонов и митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Министр культуры Ольга Обухова подчеркнула, что библиотечное сообщество региона давно ждало этой ярмарки. Она напомнила, что в 2022 и 2025 годах Мурманская область становилась самым читающим регионом, а в 2023 году принимала всероссийскую библиотечную конференцию.

«Мы выдержали серьезный конкурс и вошли в число пяти регионов, достойных проводить такое мероприятие. События нашей ярмарки — это не только про книгу, это про нашу идентичность, про единство и, конечно, про любовь к русскому слову», — отметила Ольга Обухова.

Первый день ярмарки порадовал гостей насыщенной программой. Состоялись творческие встречи с писателями Дмитрием Ищенко, Андреем Коровиным и Андреем Звягиным. Юных читателей привлекали мастер-классы «Книжный переполох» от мурманских библиотек, презентация детского литературного журнала «Первая строка» и интерактивная программа с детским писателем Анной Бухтияровой из Краснодара. Завершил детский блок «Весёлый урок» с писателем и педагогом Екатериной Тимашпольской из Москвы.

В уличном шатре прошла лекция Егора Серова, ведущего программы «Почитаем!» на «ОТР», о взаимоотношениях писателя и искусственного интеллекта. В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» в течение всего дня работал киномарафон «Кольский экран», вечером состоялась творческая встреча с поэтом Яном Березкиным, а завершился день концертом автора и исполнителя из Донецка Алексея Бешули.

Ярмарка продолжит свою работу 30 и 31 мая. Гостей ждут встречи с популярными авторами, презентации книг, мастер-классы для детей, кинопоказы и просветительские экскурсии. Кульминацией программы станет вечер поэзии и авторской песни «Земля героев». Полная программа на 30 и 31 мая опубликована на портале «Наш Север».

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, поддержка литературного творчества, продвижение книги и чтения — важное направление народной программы «На Севере – жить!». Благодаря системной поддержке и уровню развития библиотечного сообщества и писательских организаций Мурманск стал одним из пяти городов-победителей Всероссийского конкурса «Центр культурного притяжения – Россия» вместе с Вологдой, Саратовом, Тулой и Благовещенском. В качестве приза каждый город получил грант на проведение книжной ярмарки нового формата.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568634/#&gid=1&pid=20

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как трудовая деятельность подростков регулируется законодательством
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире00:10«Медленное ТВ-Камин».07:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)07:30«Недетские вопросы о природе». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Отпускной бюджет мечты — 200 тысяч рублей на неделю, реальный в 3 раза ниже-PRO Валюту (16+)Курс евро просел на 1,05 рубля, доллар теряет почти 35 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС вошла в тройку лучших атомных станций России по итогам 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 мая и 1 июня-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)В Мурманской области многодетные семьи получат пособия, даже если доход превышает среднедушевую норму
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять