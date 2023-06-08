Книжная ярмарка, встречи с писателями и уличный кинотеатр: Мурманск готовится принять Всероссийский библиотечный конгресс

Празднование Дня России в Мурманской области в этом году приобретает федеральный масштаб: с 10 по 17 июня в регионе пройдёт Всероссийский библиотечный конгресс. Участниками мероприятий конгресса в очном формате станут более 900 специалистов из 68 регионов России и Армении.

«В лекционном павильоне в течение трёх дней будут проходить тематические лекции, встречи с писателями и издателями, презентации культурных проектов, викторины и квизы, посвященные Дню России. Также на улице Воровского будет работать уличный кинотеатр с показами фильмов заполярных авторов, полнометражных лент и анимационных картин. Северяне смогут принять участие в мастер-классах декоративно-прикладного искусства и живописи, а также приобрести сувенир на память», – рассказала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

В рамках деловой программы состоятся заседания секций и круглых столов Российской библиотечной ассоциации, на которых будут подниматься вопросы роли библиотек в сохранении и распространении духовно-нравственных ценностей, формирования культурного кода страны на основе русского языка и чтения, развития креативной среды в пространстве современных библиотек, сохранения библиотечных фондов и другие. Будет организована работа школ комплектатора, реставратора, каталогизатора и библиотечного блогера, проведены научная конференция «Генеалогия и история семей русского Севера» и научно-практическая лаборатория «Изучаем чтение».

Северяне и гости Мурманска в дни проведения конгресса смогут посетить Мурманскую книжную ярмарку, встретиться с известными писателями Александром Ружем, Андреем Буториным, Платоном Бесединым, Яной Вагнер, Максимом Замшевым, Исламом Ханипаевым, Татьяной Толстой, приобрести книги популярных российских и мурманских издателей и пообщаться с их представителями.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, кроме того, с 10 по 12 июня на улице Воровского будет организована творческая ярмарка «Культурный код России». На сценической площадке профессиональные и самодеятельные творческие коллективы представят театральные постановки, танцевальные мастер-классы и разножанровые выступления. Специальным гостем станет уличный театр «Странствующие куклы господина Пэжо» из Санкт-Петербурга, который представит не только спектакль, но и мастер-класс по режиссуре уличного театра.

Фото: https://gov-murman.ru