Книжному клубу «Переплёт» исполнилось три года

В Мурманской областной научной библиотеке состоялся праздник книголюбов. Любители чтения узнали актуальные новости книжной индустрии, обсудили итоги литературных премий, приняли участие в «Литературном аукционе» и викторине «Сто к одному».

Как пишет vk.com/murmannauchka, члены клуба проявили эрудицию и знание произведений мировой литературы, тренировали память, вспоминали прочитанные за год произведения в игре «Мемо» – специально изготовленные карточки изображали обложки книг.

Участники клуба подготовили друг для друга приятные сюрпризы. Самым впечатляющим оказался прекрасный и очень вкусный торт.

В 2024 году встречи клуба будут проходить каждое первое и третье воскресенье месяца в 17.00 в Мурманской областной научной библиотеке.

Уже 21 января участники «Переплёта» обсудят книги «Муравьиный бог» современной русской художницы, писателя, лауреата премий «Русский Букер» и «Ясная Поляна» Александры Николаенко и «Вы найдете это в библиотеке» японской журналистки, писательницы, обладательницы нескольких литературных премий Митико Аоямы.

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457269711%2Fwall-44573273_23986