Книжные знаки в фонде мурманской «Научки»

Знаете ли вы, что такое экслибрис? А чем экслибрис отличается от суперэкслибриса? И то, и другое – это знаки, которые наносят владельцы библиотек на переплеты и страницы своих личных книг.

Мурманская «Научка» в течение нескольких десятилетий изучает и описывает книжные знаки на редких книгах из своих фондов. Итогом этой кропотливой и очень интересной работы стал выход каталога «Книжные знаки в фонде редких книг Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки.

Как пишет vk.com/murmannauchka, каталог, выпущенный мурманским издательством «РУСМА», включает около 400 книжных знаков XIX – первой половины XX века. Среди них – экслибрисы и суперэкслибрисы императоров Александра III и Николая II, представителей дворянских родов Бенкендорфов и Шереметевых, военного министра А.Н. Куропаткина, музыковеда А.Н. Римского-Корсакова, гидрографа и исследователя Арктики Л.Л. Брейтфуса. Представленный на Всероссийском библиотечном конгрессе каталог книжных знаков вызвал положительные отклики наших коллег.

«Когда-то дореволюционные издания из фонда «Научки» читали учащиеся гимназий, реальных училищ, кадетских корпусов, институтов и университетов императорской России. Страницы наших старых книг перелистывали депутаты Государственной Думы и члены Государственного совета, офицеры прославленных полков русской армии, служащие министерств и различных ведомств, посетители публичных библиотек Санкт-Петербурга, Архангельска, Ельца, Нижнего Новгорода, Твери, Томска», - отмечают сотрудники Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки.

Вот уж действительно говорят: история в твоих руках!

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457262511%2Fwall-44573273_21559