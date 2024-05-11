Книжный клуб «Переплёт» перелистает мистический и детективный романы

В Мурманской областной научной библиотеке 12 мая в 15.30 книжный клуб «Переплёт» проведёт очередное заседание. На встрече будут обсуждаться две книги: мистический роман «Девушка с серебряной кровью» Татьяны Корсаковой и детективный роман «Многие знания — многие печали» Анны и Сергея Литвиновых.

Как сообщает vk.com/murmannauchka, Татьяна Корсакова — популярный автор любовно-авантюрных романов с элементами мистики. Из-под её пера вышло более двух десятков книг. Сюжеты рождаются из городских легенд, народных сказаний, древних книг и собственной буйной фантазии. Её роман «Девушка с серебряной кровью» открывает серию «Тайна старого поместья.

Анна Витальевна и Сергей Витальевич Литвиновы — современные российские писатели, брат и сестра, работающие преимущественно в жанре остросюжетного детектива. Они создали уже 86 детективных романов и 8 сборников рассказов. 27 апреля знаменитые писатели встречались с мурманскими зрителями. По итогам этой встречи участники клуба решили взять их книгу «Многие знания — многие печали» для обсуждения.

И, конечно, участники клуба будут готовиться к встрече с Анной Матвеевой, писателем, автором Тотального диктанта 2024 года. (16+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457277129%2Falbum-44573273_00%2Frev