Ко Дню героев Отечества, который отмечается 9 декабря, работы по обустройству нового мемориала в Североморске постараются завершить

Содействие в решении самых разных вопросов, которые в мирной жизни встают перед участниками специальной военной операции и их семьями, стало важной частью работы администрации ЗАТО г. Североморск. И регулярные рабочие встречи с представителями североморского фонда «Защитники Отечества» и Центра поддержки семей мобилизованных и участников СВО служат именно этой задаче.

Как сообщает администрация муниципалитета, по обращению участника СВО возле морвокзала, кинотеатра и военной поликлиники установили дорожные знаки, обозначающие парковочные места для автомобилистов с ограниченными возможностями здоровья. Оказывается помощь супругам бойцов с ремонтом сантехнического оборудования и переездом. Активно ведётся работа над созданием мемориала защитникам, которые в разные годы отстаивали свободу и независимость нашей Родины.

«Это мероприятие технически не простое. Оно требует соблюдения определенных процедур, - пояснил глава ЗАТО Владимир Евменьков. - Подрядчик, который будет вести благоустройство сквера на улице Сафонова в районе дома №2, определён, и он приступает к работе. Эскиз памятника областной комиссией согласован. Макет готов. В ближайшее время его доставят в Смоленск, где памятник отольют из бронзы. Ко Дню героев Отечества, который отмечается 9 декабря, постараемся все работы по обустройству мемориала завершить».

А 25 июня глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков вручил очередные смотровые ордера на квартиры многодетным семьям и военнослужащим, в том числе участникам специальной военной операции.

Квартиры на улицах Генерала Фулика и Комсомольской отремонтированы по программе реновации ЗАТО, инициированной губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и поддержанной Президентом РФ Владимиром Путиным. Благодаря ей в ещё недавно пустующем жилье выполнен ремонт, включая замену сантехники.

Часть смотровых ордеров на квартиры Владимир Евменьков вручил в торжественной обстановке в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ».

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18245-v-pomosh-uchastnikam-svo-i-semyam/