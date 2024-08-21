Ко Дню государственного флага северян всех возрастов ждёт насыщенная культурная программа

День государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. Чтобы северяне смогли провести праздник ярко и познавательно, учреждения культуры Мурманска и области подготовили массу мероприятий различной направленности для гостей всех возрастов – всего более 100 активностей.

В муниципалитетах пройдут различные развлекательные и познавательные программы: патриотические часы, мастер-классы, уличные акции, тематические выставки, викторины, интеллектуальные игры, концертные программы. Помимо этого, у северян будет возможность принять участие в велопробеге в Полярных Зорях, мультпоказе в Мончегорске, фестивале рисунков на асфальте и спортивной программе в ЗАТО Александровск, конкурсе рисунков в Кольском районе, фотоквесте в Ловозерском районе и арт-выходном «Три цвета Родины» в Ковдорском округе, а также сходить на выставку детских рисунков в Кандалакшском районе, насладиться чтением стихов в Печенгском округе, посмотреть книжные выставки и стать участниками других активностей.

Насыщенная программа также подготовлена областными учреждениями культуры. В областной детско-юношеской библиотеке состоится мастер-класс для детей по изготовлению бабочки в цветах российского флага. Мурманский областной художественный музей подготовил для своих гостей познавательно-творческое мероприятие «Триколор: символ единства» и патриотическую беседу с мастер-классом «Бабочка Триколор». В областной научной библиотеке будет проходить информационная акция «Под флагом России» с интеллектуальными играми.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в День государственного флага Российской Федерации пройдёт митинг-концерт в сквере на Ленинградской улице.

Информацию о культурных мероприятиях можно найти в госпабликах учреждений и на портале «Наш Север».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/