Ко Дню медицинской сестры в санатории-профилактории Кольской АЭС прошёл конкурс профессионального мастерства «Горжусь своей работой» для медсестёр из г. Полярные Зори и г. Кандалакши

10 медицинских работников из медико-санитарной части №118 ФМБА России, «РЖД – медицина», дошкольных учреждений и санатория-профилактория Кольской АЭС приняли участие в тестировании, блиц-опросах, креативных самопрезентациях, соревнованиях на оказание сердечно-лёгочной реанимации, создали санбюллютень на тему профилактических мероприятий для населения.

«Любые соревнования ассоциируются с духом соперничества, но цель нашего мероприятия была в том, чтобы привлечь внимание молодёжи к нелёгкой профессии, показать, что медицинская сестра в наше время - это не только нелёгкий труд, но и творческий подход к своему делу, – отметила заместитель начальника, главный врач санатория-профилактория Кольской АЭС Елена Юрьевна Тимошенко и поздравила медицинских сестер с праздником, – ваша нелегкая, но благородная профессия одна из самых важных и нужных людям. Желаю, чтобы терпение, внимательность и ответственность за пациентов были главной мотивацией в вашей деятельности, а проявленные вами отзывчивость и понимание возвращались втройне».

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, конкурсы профессионального мастерства - это творческая и неформальная обстановка, которая способствует более эффективному общению между коллегами. Дружеская обстановка позволила участникам показать свою компетентность, обменяться опытом и знаниями, а также проявить свои личные качества, рассказать о своих ежедневных рабочих буднях, раскрыть и показать свои способности и таланты. Систематическое проведение таких профессиональных конкурсов позволит повысить престиж и значимость профессии.

Организаторы конкурса: санаторий-профилакторий, отдел социального развития и профсоюзная организация Кольской АЭС.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.