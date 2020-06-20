Ко Дню медика областная станция скорой помощи получила 8 новых реанимобилей

В преддверии Дня медицинского работника губернатор Мурманской области Андрей Чибис вручил ключи от новых автомобилей скорой помощи. Восемь машин скорой помощи поступили в распоряжение областной станции в рамках федеральной поставки от Минпромторга России.

Реанимационные автомобили класса «С» предназначены для оказания помощи больным и пострадавшим самой тяжелой категории. Новый транспорт будет работать по всем филиалам Мурманской областной станции скорой медицинской помощи и в ближайшее время выйдет на линию.

В предпраздничный день Андрей Чибис лично посетил и поздравил на рабочих местах медиков Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина, Мурманской областной станции скорой медицинской помощи и Мурманского областного клинического многопрофильного центра. Глава региона вручил сотрудникам медицинских организаций региона награды.

«Острая ситуация с коронавирусом показала уровень высочайшего профессионализма наших северных врачей. Если брать коронавирус, то у нас один из самых высоких показателей в стране по людям, которых вы вылечили, и один из самых низких показателей смертности, что говорит о качественной своевременной медицинской помощи, На тех медработников, которые занимаются лечением других заболеваний, нагрузка увеличилась в три раза, и они достойно справляются с этой задачей. Я хочу поздравить всех медработников с профессиональным праздником и сказать огромное спасибо от всех жителей Мурманской области, – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в этом году к профессиональному празднику девять медицинских работников были отмечены нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», 38 – почётной грамотой Минздрава России, 57- Благодарностью Минздрава России, 24 – почётной грамотой губернатора Мурманской области, 49 – благодарностью губернатора Мурманской области, 18 – благодарственными письмами губернатора Мурманской области, 65 – почётными грамотами и 209 благодарностями Министерства здравоохранения Мурманской области.