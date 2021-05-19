Ко Дню метрологии в России: кто хочет работать в профессии и какие ожидания у соискателей

В преддверии Дня метролога, который традиционно отмечается 20 мая, эксперты hh.ru выяснили, кто из жителей СЗФО ищет работу метролога, какую зарплату ожидают соискатели, а также какие требования предъявляют работодатели к кандидатам.

С начала года жители СЗФО, ищущие работу метрологом, разместили почти 3000 резюме. Как выяснилось, больше всего метрологов находится в Санкт-Петербурге – здесь опубликовано 82% резюме от общего объёма. Более чем по сотне соискателей также находится в Калининградской и Ленинградской областях. Наименее активны были соискатели-метрологи из Мурманской и Архангельской областей (по 2% резюме в каждой). По 1% резюме метрологов пришлось на Новгородскую, Псковскую области, а также Карелию.

Как правило, метрологов, живущих в СЗФО, интересует производственная сфера – почти каждое второе резюме опубликовано в этой сфере. Здесь соискатели чаще всего ищут работу в сфере сертификации, машиностроении, радиоэлектронной промышленности, электроэнергетике и нефтепереработке. Наименьшая доля резюме метрологов сосредоточена в сферах ювелирной, табачной промышленности, а также в полиграфии.

Ещё 8% жителей СЗФО, ищущих работу метрологами, рассматривают ИТ-сферу. Им интересны направления аналитики, тестирования, инженерия, программирование и разработка, сетевые технологии, администрирование баз данных. 5% резюме метрологи разместили в сфере строительства и продаж.

Данные резюме показывают, что среди метрологов Северо-Запада России преобладает мужской состав – 61% соискателей. 84% из всех разместивших резюме имеют опыт работы от 3 до 6 лет и более, у 8% есть опыт от 1 года до 3 лет. Средний возраст соискателей в сфере метрологии – от 30 до 45 лет, 10% соискателей находятся в возрасте от 50 лет и старше.

Соискатели-метрологи отмечают в своих резюме такие данные о себе: опытные пользователи ПК, умеют работать в команде, вести переговоры, обладают высокими навыками деловой переписки и организаторскими возможностями. Треть указывает различные графические, проектные и математические программы, которыми владеет в совершенстве и готова применять в работе и далее.

Зарплатные ожидания, которые прописывают метрологи, живущие в СЗФО, не сильно отличаются в зависимости от региона. Так, среди городов Северо-Запада самую высокую зарплату указывают соискатели из Петербурга, Мурманска и Архангельска – порядка 60 тысяч рублей, чуть меньше в Ленобласти – 55 тысяч рублей.

Примечательно, что более 700 россиян с начала года разместили резюме, в которых отметили, что готовы переехать в регионы СФЗО ради трудоустройства метрологом. В их приоритетах чаще всего Санкт-Петербург, Ленобласть, Калининград, Мурманск и Архангельск. При этом средняя ожидаемая зарплата в резюме соискателей из других регионов России обычно выше, чем та, что запрашивают местные кандидаты – порядка 80 000 рублей.

В свою очередь работодатели СЗФО, ищущие метрологов, разместили несколько сотен вакансий с начала года. Большая часть их них пришлась на производственную сферу, требуются также специалисты на предприятия по добыче сырья, в научный сектор и на строительство. Средняя предлагаемая зарплата для метрологов ниже ожидаемой на 10 тысяч –15 тысяч рублей. В 69% вакансий указана зарплата от 35 тысяч рублей. При этом есть более сотни вакансий с зарплатой от 60 тысяч о 90 тысяч рублей, но, как правило, они предполагают вахтовый метод работы или частные командировки.

Роальд Тайманов, руководитель проблемной лаборатория метрологического обеспечения компьютеризированных датчиков и информационно-измерительных систем ВНИИ им. Д.И. Менделеева:

«В ближайшие годы метрология будет быстро развиваться и распространяться на оценку качества товаров и услуг, свойств человека и общества. Роль рутинных работ в метрологии и, соответственно, численность метрологов будет последовательно сокращаться, а ответственность метрологов за результат их деятельности будет возрастать. Новые требования, предъявляемые к метрологам, это гибкость (способность и желание непрерывно учиться и менять научное направление), работа в междисциплинарных коллективах, усиление требований к творческим способностям, навыки инженера-разработчика оборудования, умение осваивать новое программное обеспечение и разрабатывать новые алгоритмы для него».

Александр Даниев, руководитель Ломоносовского отделения ВНИИ метрологии имени Д. И. Менделеева: «Отечественная метрология адаптировалась к рыночной экономике, и сейчас у нас есть перспективы развития, работы — непочатый край. У нас сложились хорошие отношения с партнерами из Германии, Китая и Индии. Интерес к нашему научному потенциалу растёт.

Ещё десять лет назад средний возраст сотрудников был около 50 лет, сейчас, думаю, 30–35 лет. Как только предприятие оживает, на нем появляются молодые люди. Сейчас востребованы другие навыки, нежели прежде: работа с операционными системами, программным обеспечением. Необходимо хорошо знать английский, и у нас многие знают язык в совершенстве, обходясь на переговорах без переводчика, который часто не может освоить нашей сложной терминологии. Я считаю, что у молодых людей, выбравших профессию «метролог», большие перспективы, в том числе материальные».

Рейтинг вакансий для метрологов СЗФО, на которые можно откликнуться прямо сейчас: