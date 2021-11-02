Ко Дню народного единства учреждения культуры Заполярья подготовили обширную программу онлайн-мероприятий

4 ноября в России отмечается День народного единства. В преддверии праздника региональные учреждения культуры подготовили обширную программу культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий. Чтобы максимально вовлечь население в праздничные культурные события, при этом не допустить распространения новой коронавирусной инфекции, региональная афиша праздничных мероприятий в этом году была переформатирована в режим COVID-free. О том, как северяне могут провести ноябрьские каникулы, не выходя из дома, министр культуры Мурманской области Ольга Обухова рассказала на оперативном совещании, которое сегодня провёл глава региона Андрей Чибис.

Праздничная афиша культурных онлайн-событий, которые проведут областные и муниципальные учреждения культуры на своих сетевых площадках, включает более 100 разноформатных мероприятий. Традиционно самыми крупными будут акции и события, организованные в столице Заполярья.

Например, Мурманская областная научная библиотека 2 и 3 ноября в онлайн-формате проведёт Большой этнографический диктант. В течение всех каникул в «Научке» будет проходить акция, посвящённая Дню народного единства, в программе которой онлайн-квизы, обзоры, виртуальная выставка, показ тематических видеороликов и тематическая интеллектуальная игра.

В праздничный день юных северян и их родителей также ждут на интернет-ресурсах Мурманской областной детско-юношеской библиотеки – специалисты библиотеки подготовили тематические тесты, мастер-классы и исторические коллажи.

К празднованию Дня народного единства присоединится областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова – 5 ноября будет организована прямая трансляция гала-концерта участников VIII Международного фестиваля-конкурса хореографического искусства «Полярный круг».

Не менее насыщена муниципальная афиша онлайн- мероприятий, посвященных Дню народного единства. Например, муниципальные учреждения культуры Мурманска проведут IV многожанровый онлайн-фестиваль «Перекресток культур» и мастер-классы по прикладному творчеству «Народная кукла», в Оленегорске состоится онлайн-трансляция благотворительного концерта «ОбъЕДИНим наши сердца», Александровск предлагает посетить праздничный онлайн-концерт и выступления IX открытого фестиваля национальных культур «Край морошковый», Заозерск посвятит мероприятие национальной кухне как одному из самых богатых и разнообразных элементов культурного наследия народов, а Печенгский округ предлагает присоединиться к видеолекторию детской библиотеки, которая представит лекцию «Герои Смутного времени».

Традиционно в День народного единства в стране проводятся мероприятия всероссийской акции «Ночь искусств». В этом году впервые акция пройдет не только в Мурманске, но и в большинстве муниципалитетов региона – от Никеля до Зеленоборского. Мероприятия пройдут 4 ноября в формате онлайн-марафона и начнутся с 17 часов.

В Мурманском областном художественном музее в рамках «Ночи искусств» запланировано 12 онлайн-мероприятий, самое масштабное из которых – открытие выставки участников IV межрегионального фестиваля народной игрушки России и регионов Северо-Западного федерального округа. А Мурманский областной краеведческий музей проведет 23 онлайн-мероприятия, среди которых выступления жителей Мурманской области, представляющих различные национальности.

Областной театр кукол в праздничный день представит видеофильм, посвященный IX фестивалю кукольных театров стран Баренц-региона – мероприятию, которое уже много лет объединяет артистов из России, Норвегии, Швеции и Финляндии. В свою очередь, Мурманский областной драматический театр будет транслировать видеопроект «Артисты читают стихи Сергея Гронского».

Мурманская областная филармония в День народного единства покажет прямые трансляции выступления известного ансамбля из Санкт-Петербурга «Терем-квартет», концерта «Астор Пьяцолла. Век танго» в исполнении солистов карельской и мурманской филармоний и Петербургского театра «Зазеркалье», а также концерта «Классика встречает джаз» с участием московских и мурманских музыкантов.

«Уверена, что, несмотря на сложную ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, празднование одного из важнейших государственных праздников России – Дня народного единства – благодаря Интернет-технологиям в Мурманской области пройдёт полномасштабно и на высоком качественном уровне. Мы приглашаем жителей не только Мурманской области, но и других регионов нашей страны принять участие в праздничных мероприятиях», – подчеркнула в своем докладе глава регионального Минкульта.