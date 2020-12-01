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Мурманская область. Арктика (16+)01.12.20 18:00

Ко Дню неизвестного солдата запущено онлайн-тестирование на знание истории

На официальном сайте Года памяти и славы (год2020.рф) запущено онлайн-тестирование на знание исторических фактов, связанных с Днём неизвестного солдата.  Участникам предлагается ответить на 12 вопросов, связанных с наиболее значимыми событиями военных действий того времени.

День неизвестного солдата с 2014 года ежегодно отмечают в России 3 декабря. Дата была установлена в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, инициатива установления памятной даты принадлежит участникам поисковых движений. Именно в этот день, 3 декабря 1966 года, в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесён из братской могилы, находящейся на 41 километре Ленинградского шоссе, и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля.

 

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Павел
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Выложите карту ,пометьте где будет перекрыта дорога и всем станет понятно. Многие номерацию домов не знают , поэтому трудно понять где именно ограничение.
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