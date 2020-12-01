Ко Дню неизвестного солдата запущено онлайн-тестирование на знание истории

На официальном сайте Года памяти и славы (год2020.рф) запущено онлайн-тестирование на знание исторических фактов, связанных с Днём неизвестного солдата. Участникам предлагается ответить на 12 вопросов, связанных с наиболее значимыми событиями военных действий того времени.

День неизвестного солдата с 2014 года ежегодно отмечают в России 3 декабря. Дата была установлена в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.