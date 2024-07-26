Ко Дню памяти детей – жертв войны в Донбассе мурманчане вспомнили детей, погибших в ходе вооруженной агрессии со стороны Украины

Активисты молодёжных организаций «Молодая Арктика» и «Молодая Гвардия «Единой России» совместно с региональным исполкомом партии «Единая Россия» и сотрудниками Дома культуры Ленинского округа Мурманска организовали памятную акцию, во время которой возложили цветы и зажгли свечи в память о погибших детях.

Волонтёры и воспитанники детского оздоровительного лагеря на базе гимназии №6 изготовили и раздали участникам акции фигурки белых голубей, как символ мира во всем мире, жизни без горьких слёз утрат, без чувства постоянной опасности.

С вступительным словом выступил первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко: «Лучшее, что у нас есть – дети. И ни одному родителю не объяснить, почему потерян его ребёнок. Вчера в Горловке опять обстрелян магазин, есть видеокадры, как в панике оттуда выбегают дети, взрослые, но ни одного военного или военной машины. Мы знаем, таких примеров много. Порой думаешь, с той стороны нелюди. И сегодня, как никогда, важно защитить Россию, защитить наших детей».

В рамках акции «Письмо детям Донбасса» все желающие могут передать письмо в региональный исполком партии «Единая Россия» в Мурманске. Они будут отправлены вместе с гуманитарной помощью на Донбасс.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-murmanske-sostoyalas-akciya-my-pomnim-o-vas