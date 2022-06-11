Ко Дню России на сцене областной «Кировки» выступит Женский камерный хор Российской академии художеств

В преддверии Дня России на сцене Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова выступит Женский камерный хор Российской академии художеств «Гофман-Хор».

Женский камерный хор был создан в Москве в 80-е годы прошлого века известным хоровым дирижером Александром Гофманом поз названием «Московские зори». В настоящее время его художественным руководителем является выпускница Московского государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных, кандидат педагогических наук, почётный работник культуры города Москвы Ольга Косибород.

Концерт хора «Земля Русская свята» в Мурманске 11 июня при участии лауреата международных всероссийских конкурсов Киры Крыловой (меццо сопрано) и лауреата международных конкурсов, стипендиата фонда «Новые имена» Игоря Смалия (кларнет), концертмейстер – Светлана Былкова. Начало концерта – в 16.00. Вход свободный.

Кроме того, в день мероприятия в фестивальном зале областной «Кировки» руководитель хора Ольга Косибород проведёт мастер-класс. Его начало в 13 часов, вход свободный.

Концерт «Земля Русская свята» станет заключительной частью Фестиваля «Мурманские хоровые ассамблеи», который проводится в рамках федеральных проектов «Музыкальные надежды Арктики» и «Культура малой Родины». В ходе фестиваля в июне прошли концерты Детского хора Санкт-Петербургского филармонического общества в Мурманске и Оленегорске, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=oXKAQuKtfYk