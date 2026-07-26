Ко Дню ВМФ в Североморске обновили памятники

Во флотской столице обновили памятные знаки и знаковые места, посвящённые мужеству и героизму военнослужащих Северного флота.

На Приморской площади отремонтировали постамент главного мемориала флотской столицы – «Героям североморцам – защитникам Советского Заполярья» – и благоустроили территорию у Огня Памяти.

На въезде в Сафоново-1 установили новую стелу. Это яркий пример, показывающий возможности конкурса общественных проектов «Инициативы двора», и результат сплоченной работы жителей, депутатов муниципалитета и координаторов программы.

Обновили легендарный торпедный катер «ТКА-12».

В сквере на ул. Сафонова, 2 установили подсветку памятника участникам специальной военной операции.

Как сообщает администрация ЗАТО г. Североморск, военнослужащие корабельного истребительного авиаполка вместе с Героем России Александром Панасюком навели порядок в сквере возле музея истории города и флота на ул. Сафонова, 15, где установлены бюсты прославленных лётчиков – дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова и Героя России Тимура Апакидзе.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/19923-obnovili-pamyatniki-ko-dnyu-vmf/#news-gal-8