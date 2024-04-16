Ко Дню заботы о памятниках истории и культуры в Кольском Заполярье пройдут массовые субботники и познавательные лекции

Ежегодно в апреле в рамках программы «Волонтеры культуры» нацпроекта «Культура» проводится акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры». Мероприятие приурочено к Международному дню охраны памятников и исторических мест, который отмечается 18 апреля.

Масштабное мероприятие призвано популяризировать бережное отношение к историко-культурному достоянию страны и проводится в формате, доступном для всех, – это массовые субботники на территориях усадеб, храмов, парков и других исторических объектов. В программу акции также включаются ознакомительные экскурсии и лекции об истории объектов культурного наследия, на которых трудятся добровольцы.

Традиционное мероприятие уже доказало актуальность и востребованность: добровольцы разных возрастов с большим энтузиазмом включаются в благородную работу по сохранению памятников истории.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, к акции присоединятся и добровольцы культуры Мурманской области. Тематические мероприятия запланированы во многих муниципалитетах региона: Апатиты, Кировск, ЗАТО Видяево, ЗАТО город Заозерск, ЗАТО Александровск, Печенгский округ, Кандалакшский район, Кольский район.

В столице Кольского Заполярья акция пройдёт на объектах культурного наследия регионального значения: Мурманский областной Дворец культуры, Свято-Никольский кафедральный собор и аллея писателей возле Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

Принять участие в акции может любой желающий – достаточно зарегистрироваться на всероссийском информационном портале DOBRO.ru и выбрать интересующее мероприятие.

Фото: https://gov-murman.ru