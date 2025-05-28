Ко Дню защиты детей: арт-занятие «Дети любят рисовать!»
1 июня в 13.00 в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоится арт-занятие «Дети любят рисовать!».
Как отмечает vk.com/murmanskmuseum, лето — прекрасное время, чтобы совершить путешествие в мир искусства. На мероприятии «Дети любят рисовать» участники смогут не только создать свои работы, вдохновлённые природой летнего дня, но и познакомиться с картинами художников, изображающих летние пейзажи. В ходе занятия можно будет поговорить о секретах художников, сделать наброски карандашом и поработать в цвете графическими материалами - карандашами, фломастерами и масляной пастелью.
Встреча пройдёт в рамках семейного клуба выходного дня «Вместе в музей». (6+)
Информация и запись по телефонам: 99-43-57, 99-43-58.
Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457270641%2F1cd3aef94be4529b68