Ко Дню защиты детей детям портовиков «подарили» «Гадкого утёнка»

Замечательный подарок сделал родительский комитет АО «Мурманский морской торговый порт» ко Дню защиты детей, который празднуется 1 июня. Дети сотрудников предприятия получили возможность посетить спектакль «Гадкий утёнок», поставленный в Мурманском областном театре кукол.

Эта постановка учит любви и великодушию, необходимости оставаться собой и бороться, даже когда опускаются руки. Потому что добро и внутренняя красота способны превратить Гадкого утенка в прекрасного лебедя. Так и дети вместе с утёнком учились любить, удивляться, ценить собственную индивидуальность.

Примечательно, что в спектакле были задействованы заслуженная артистка РФ Наталья Петрунина, Денис Дмитриев, Екатерина Ефремова, Иван Песнев и Екатерина Дмитриева. Именно они погрузили малышей в сказочную атмосферу.

«Мы на протяжении пятнадцати лет сотрудничаем с Мурманским областным театром кукол, что позволяет сотрудникам АО «ММТП» приобщать своих детей к прекрасному с самого раннего возраста. На этот раз возможность посетить спектакль получили сразу шестьдесят юных северян», - делится председатель Родительского комитета АО «ММТП» Светлана Рамазанова.

«Несмотря на то, что этот спектакль длится пятьдесят минут, мой ребёнок всё это время сидел как заворожённый! Аня была в восторге! Мы уже не в первый раз посещаем постановки театра кукол и очень благодарны Мурманскому морскому торговому порту за такую замечательную возможность!», - рассказывает специалист по документообороту АО «ММТП» Ольга Кочеткова.

Напомним, родительский комитет – один из старейших в Мурманском морском торговом порту, который регулярно организовывает для детей сотрудников праздники, устраивает поздравления Деда Мороза и Снегурочки под Новый год, проводит летнюю и зимнюю детские Спартакиады, конкурсы рисунков и поделок. Помимо этого, Родительский комитет помогает различным организациям и учреждениям города Мурманска.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248907%2Fwall-149919532_2557