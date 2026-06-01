Ко Дню защиты детей в Мурманской области напоминаем о льготах для семейного бизнеса

В Международный день защиты детей Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области акцентирует внимание на системных мерах поддержки бизнесменов, воспитывающих детей. Регион последовательно выстраивает инфраструктуру, где забота о семье и развитие предпринимательства становятся взаимовыгодными процессами.

Как отметила министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор, сегодня в регионе действует комплексный пакет льгот для многодетных родителей и семей с маленькими детьми. Он включает гранты до 2 млн рублей, льготные займы и специальные налоговые режимы.

«Инфраструктура поддержки бизнеса создала условия, при которых многодетные родители и семьи с маленькими детьми могут получить грант до 2 миллионов рублей, заём под льготный процент или платить налоги по минимальной ставке — всего 1 процент. Кроме того, начиная с этого года в конкурсе «Предприниматель года» появилась специальная номинация «Демографический потенциал», а также ежегодно мы выбираем лучший семейный бизнес Мурманской области», — прокомментировала Марта Говор.

С 2026 года НМКК «ФОРМАП» (Фонд) дополнил приоритетные направления проектов, реализуемых многодетными родителями, а также родителями детей до 5 лет. Это позволяет получать займы по сниженным процентным ставкам.

Особое внимание уделяется грантовой поддержке. Грант «Губернаторский старт» доступен юрлицам, ИП, самозанятым и даже тем, кто только планирует открыть своё дело. Проекты, направленные на повышение рождаемости и увеличение населения области, относятся к приоритетной группе и могут претендовать на 2 млн рублей. Для многодетных родителей размер гранта составляет до 1 млн рублей.

Кроме того, для многодетных предпринимателей в регионе действуют минимальные налоговые ставки по УСН: 5% («доходы-расходы») и 1% («доходы»).

Ярким примером преемственности поколений стал конкурс «Предприниматель года» в номинации «Лучший семейный бизнес Мурманской области». Победителем признана руководитель сети магазинов «Мурман-очки» Елена Шишкина. В её компании работают три поколения семьи, а рекламным лицом сети стал внук.

«Это и есть наглядная реализация семейной политики, когда дети растут внутри дела, видя перед собой пример предприимчивых и любящих свой регион родителей и бабушек», — подчеркнули в министерстве.

Не забыты и женщины-предприниматели с детьми. Мурманская область традиционно проводит региональный этап федерального конкурса «Мама – предприниматель». Участницы за 5 дней получают навыки масштабирования бизнеса и могут выиграть 150 тысяч рублей на реализацию проекта.

В прошлом году победительницей стала Наталья Завязкина из Гаджиево с мастерской логопедических игр «ЛогоСиничка». На выигранные средства она приобрела режущий плоттер и принтер.

«Я очень благодарна проекту: хотела просто получить знания, а выиграла грант. На эти средства приобрела режущий плоттер и принтер для моей мастерской «ЛогоСиничка», где мы делаем игры для детей с ОВЗ. Это позволило вывести проект на новый уровень: в планах выпустить к осени новые игры и выйти на маркетплейсы. Спасибо, что поверили в мое дело!», — поделилась Наталья.

Как отмечает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, счастливые дети и уверенные родители — главный ресурс Заполярья.

