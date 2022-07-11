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Мурманская область. Арктика (16+)11.07.22 11:00

«Код улиц»: губернатор Андрей Чибис посетил выставку участников арктического фестиваля урбан-арта, расположенную в пространстве «Контейнер-холл»

10 июля  губернатор Андрей Чибис посетил выставку работ участников II международного арктического фестиваля урбан-арта «Рост 2022», который проходит в Мурманске с 1 по 20 июля. Экспозиция расположена в новом молодёжном пространстве «Контейнер-холл», на базе которого организована деловая программа фестиваля: лекции, мастер-классы, кинопоказы, авторские медиации, выставки и выступления.

По замыслу организаторов, мультидисциплинарная выставка «Код улиц» отражает современные способы диалога уличных художников со зрителем: с использованием новых медиа, смыслов и форм.

Цель фестиваля урбан-арта – дать импульс для развития и преобразования исторического, но отдаленного от центра города района Роста. В этом году 18 приглашенных художников создают здесь 16 монументальных росписей фасадов – муралов.  Это уже второй фестиваль урбан-арта в Мурманске, в ходе первого мероприятия прошлым летом в Росте на фасадах зданий появилось 15 муралов. В этом году организаторы фестиваля проводят экскурсии по ним для жителей и гостей города. 

«Очевидно, что преображение наших домов в рамках фестиваля «Рост» – это создание настоящей галереи современного искусства под открытым небом. Второй год эта инициатива работает. И мы, конечно, будем продолжать поддерживать проект. Важно, что рабочий район стал центром притяжения, и у него появилось свое уникальное лицо. После первого фестиваля в Росте созданы очень интересные локации, популярные у гостей области в том числе. Убежден, что администрация Мурманска отдельно уделит внимание и дворам, и дорогам микрорайона», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона также наградил благодарственными письмами всех, кто принял активное участие в создании молодёжного пространства «Контейнер-холл».

«Это здорово, что у нас в городе появилось уникальное пространство – «Контейнер-холл». Важно, что здесь кипит жизнь, что мы видим здесь молодых ребят из разных районов города. Всем, кто помогал, коллегам, партнерам, организаторам – спасибо! И за проект «Рост», и за уникальный «Контейнер-холл», – подчеркнул Андрей Чибис.

В ходе мероприятия исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов отметил, что компания ежегодно принимает участие в реализации различных проектов, направленных на формирование современной, комфортной городской среды Мурманска.

«Только за последние годы мы обновили большой двор на улице Карла Либкнехта, отремонтировали столовую в гимназии №8, занялись стадионом «Строитель». Многое сделано, и работа продолжается. Участие в создании пространства «Контейнер-холл» – это часть большой работы. И мы уже сегодня видим, что благодаря созданному при поддержке нашего предприятия пространству в Мурманске появилось еще одно интересное пространство, где молодежь может проявить и реализовать себя», – сказал Алексей Рыкованов.

Выставка «Код улиц» будет открыта для всех желающих в пространстве «Контейнер-холл» на Генералова, 22 до 20 июля, сообщает региональное Министерство информационной политики.

 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/img/images/2_6cd33e9d1f05.jpg

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