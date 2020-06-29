Коэффициент напряженности на рынке труда по России в конце мая вырос до 184 человек на 100 вакансий

Согласно материалов, представленных на Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, численность занятого населения в возрасте 15 лет и старше в апреле по сравнению с мартом снизилась на 1,149 миллиона человек, или на 1,6%. Численность безработных выросла на 801 тысячу, или на 23%. В сравнении с апрелем 2019 года численность занятого населения в возрасте 15 лет и старше также снизилась на 1,6%, а число безработных выросло на 20,6%.

«Самый низкий уровень безработицы, определенный в соответствии с критериями МОТ, отмечается в Центральном федеральном округе (3,2% от численности рабочей силы), самый высокий – в Северо-Кавказском федеральном округе (12,2%)», — пишет РИАН, ссылаясь на документ.

Из него следует, что самый низкий уровень безработицы отмечен в Санкт-Петербурге, Москве, Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе. Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в Ингушетии, Северной Осетии, Дагестане, Карачаево-Черкессии, Чечне, Кабардино-Балкарии.