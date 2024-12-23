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Мурманская область. Арктика (16+)23.12.24 12:00

Когда брать отпуск в 2025 году, чтобы сэкономить дни и получить хорошую выплату

Юрист hh.ru, эксперт hh.ru по трудовому праву Ольга Владимирова раскрыла секреты отпускного планирования в 2025 году.

Какие праздничные и выходные дни предусмотрены в 2025 году?

Правительство уже утвердило производственный календарь на предстоящий год — в нём 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Как обычно, те праздничные выходные, которые совпадают с обычными, переносятся на другое время. В следующем году график переносов будет выглядеть так:

•        с субботы 4 января — на пятницу 2 мая;

•        с воскресенья 5 января — на среду 31 декабря;

•        с воскресенья 23 февраля — на четверг 8 мая;

•        с субботы 8 марта — на пятницу 13 июня;

•        с субботы 1 ноября — на понедельник 3 ноября.

Зимние трудовые каникулы начнутся в России 29 декабря 2024 года и продлятся 11 дней — до 8 января 2025 года.

Когда выгоднее брать отпуск в 2025?

При решении вопроса, когда выгоднее идти в отпуск в 2025 году, нужно обратить внимание на количество рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем выгоднее будет получить отпускные выплаты. В 2025 году наибольшее число рабочих дней будет в июле и октябре (23 рабочих дня). Также выгодно брать отпуск в апреле, сентябре и декабре (22 рабочих дня). А вот меньшее количество рабочих дней будет в январе (всего 17).

С точки зрения сохранения отпускных дней выгодно присоединять отпуск к выходным и праздникам. Например, если взять отпуск с 9 по 10 января 2025 года, то отдых продлится 15 календарных дней — с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года включительно, а потратится всего два дня отпуска. Но это совсем невыгодно с точки зрения получения отпускных выплат. Таким образом, работнику необходимо принять решение, что для него важней – сэкономить дни отпуска или получить бОльшую сумму отпускных.

Что ещё учесть, выбирая даты отдыха?

Не забудьте включить в отпуск и выходные. Если вы указываете в заявлении дни с понедельника по пятницу, работодатель не оплатит вам субботу и воскресенье. Берите все семь дней включительно для отдыха, если хотите получить отпускные больше. Ещё один важный момент — даты выплаты премий и бонусов в вашей компании. Если их выдают регулярно примерно в одно и то же время, подгадайте так, чтобы отправиться в отпуск уже после них. Это также увеличит сумму отпускных.

И, наконец, помните, что производственный календарь меняется ежегодно, поэтому размер отпускных, которые вы получили в этом году, будет отличаться от отпускных в следующем. Чтобы спрогнозировать более точные суммы, для каждого нового отпуска стоит производить новые расчёты.

Какие дни будут праздничными в 2025 году?

Декабрь 2024 года — январь 2025 года

С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года — 11 дней — новогодние каникулы.

Февраль

23 февраля (воскресенье) — 1 день — День Защитника Отечества, выходной.

Март

8 марта (суббота) — 1 день — Международный женский день, выходной.

Май

С 1 по 4 мая — 4 дня — праздничные дни.

С 8 по 11 мая — 4 дня — праздничные дни.

Июнь

С 12 по 15 июня — 4 дня — День России.

Ноябрь

С 2 по 4 ноября — 4 дня — День народного единства.

Декабрь

31 декабря — выходной день.

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