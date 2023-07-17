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Мурманская область. Арктика (16+)17.07.23 14:00

Когда и где стоит искать подработку

Увольнение из-за неудовлетворительного уровня зарплаты — лидирующая причина оттока сотрудников в российских компаниях. Однако если вы недовольны тем, сколько получаете, но ваша работа вам нравится — не стоит торопиться писать заявление «по собственному», считают специалисты hh.ru. Вполне возможно, что ваш идеальный вариант — подработка в свободное время.

Аргументы за дополнительную занятость:

  • У вас остаются силы и свободное время после основной работы, а также есть выходные, часть которых вы готовы провести в задачах.
  • Вы определили для себя финансовую цель, которая вас вдохновляет и мотивирует на дополнительные усилия.
  • Вы обладаете знаниями и навыками, которые интересны не только вашему работодателю. Например, к вам часто обращаются бывшие коллеги и знакомые с просьбами, связанными с вашим профессиональным опытом.
  • Ваш основной работодатель не выдвигает требований, связанных с дополнительной занятостью (например, у ряда госслужащих есть такие ограничения).
  • Ваша семья и близкие готовы вас поддержать.
  • У вас есть навыки, которые по ряду причин не востребованы на основном месте. И вы хотите найти возможность реализовать как можно более полно свой потенциал и сформированные компетенции.

Если резюмировать причины: вы хотите повысить свой доход, но основная работа не позволяет это сделать. Либо доход вас устраивает, но хочется большей реализации. Действительно, это веские доводы в пользу дополнительных занятий.

Помните, что в стремлении улучшить своё материальное положение или расширить свои компетенции важно не забывать о work-life balance — свободное время нам даётся не просто так. И подработка не должна занимать 100% досуга, отдыхать необходимо. Не зря в последние годы в профессиональных сообществах звучит тема эмоционального выгорания. Ведь даже очень интересная и увлекательная работа в больших объёмах способна истощить ресурсы человека. Вторая работа не должна нас выматывать, потому что это скажется на результативности основной занятости.

В каких ситуациях с дополнительной занятостью лучше повременить?

  • Если у вас ненормированный рабочий день или ваш работодатель время от времени ставит задачи после условных 19.00. Даже небольшая подработка — это также сроки, обязательства, ответственность.
  • Если у вас есть маленькие дети и нет надёжной «страховки» в виде няни, бабушек, дедушек или других близких, готовых помочь в случае плохого самочувствия малыша.
  • Если у вас недавно произошли изменения на работе (перевод, новый руководитель, новый проект) или вы совсем недавно пришли в компанию. Адаптация всегда задействует больше ресурсов, чем наша обычная деятельность, и подработка в этом смысле может сыграть злую шутку — отнимет силы и энергию, когда они вам особенно необходимы.

Безусловно, есть те, кто успешно жонглирует своим рабочим расписанием даже при наличии этих факторов. Но здесь стоит подумать о себе и о том, нужно ли прямо сейчас брать на себя повышенные обязательства? Ведь дополнительная занятость всегда найдётся, а вот здоровье и хорошее самочувствие — величины более прихотливые.

Итак, если вы готовы найти себе подработку, вот несколько вариантов:

1. Дополнительная занятость с регулируемой нагрузкой (копирайтер, водитель такси, курьер, репетитор, дизайнер). Особенность такого формата в том, что вы сами определяете, сколько часов готовы потратить и какой размер вознаграждения хотите взамен. Такие вакансии можно встретить в разделе «Подработка в свободное время и выходные» на hh.ru.

2. Подработка, в которой вы постоянно развиваете свои навыки (программист, UI/UX-исследователь, SMM-специалист, автор). Чаще всего такие предложения можно найти через знакомых и коллег, которые уже знают вас в деле.

3. Дополнительная занятость, которая вам помогает проверить и примерить на себя новую профессию или роль. Например, вы мечтаете сменить профессию, но переживаете, а получится ли? А какие есть подводные камни, на что важно обратить внимание? В этом случае подработка поможет проверить новую карьерную гипотезу, но ваш основной доход при этом не просядет. Такие вакансии можно также отслеживать разделе «Подработка в свободное время и выходные» на hh.ru, а ещё в специализированных телеграм-каналах.

Помните, что самореализация — один из самых мощных источников уверенности в себе. Мы желаем вам, чтобы ваше рабочее место было именно таким. А основная это занятость, дополнительная или всё вместе — решать вам.

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