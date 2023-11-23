Когда и как нужно просить о повышении зарплаты? Советы карьерных экспертов hh.ru

Конец календарного года, а также квартала или любого большого, стратегически важного, а также нового, длительного или необычного проекта для любой компании – это повод подвести итоги и отметить лучших. Именно это время идеально подходит, чтобы попросить повышения зарплаты. Эксперты hh.ru подготовили лайфхаки, как добиться существенной прибавки.

Исследования последних лет hh.ru показывают, что кроме возможной индексации по инициативе компании, самым действенным методом получить прибавку к зарплате для сотрудника, которого не устраивает его доход, является прямой разговор с руководством об этом. Опрос hh.ru показывает, что у 2/3 опрошенных работающих горожан есть недовольство своим заработком, но при этом лишь 50% из них честно признались, что выходили к своему руководству с вопросом повышения зарплаты.

В подавляющем большинстве случаев инициатором разговора о повышении зарплаты являлись сами соискатели (более 70%). В редких случаях (не более 5%) такая инициатива исходила от руководства, в остальных случаях разговор о повышении зарплаты был обоюдный. Таким образом, вероятность того, что зарплата у работника будет повышена в большинстве случае зависит именно от самого работника.

Успешность таких разговоров разная (лишь у 40% тех, кто просил о повышении доход получили желаемое), потому к ним нужно хорошо подготовиться.

Шаг 1. Подготовка к переговорам

Выясните стоимость вашей должности на рынке. Для этого просто посмотрите вакансии с должностью аналогичной вашей. Если ваша зарплата выше средней, подумайте, чем дополнительно вы можете быть полезны компании – это можно будет упомянуть в разговоре. Если ваша текущая зарплата ниже рыночной, то это веский аргумент, напомнить, насколько вы получаете ниже рынка.

Оцените свою работу: если вы выполняете план, KPI и т.п. это хорошо – это прямое доказательство вашей эффективности. Если планов нет, то вспомните, каких успехов вы добились за последний год, какую выгоду принесли компании, какие проблемы помогли решить.

Выбор времени разговора тоже важно: люди гораздо добрее и позитивнее относятся ко всем окружающим и их просьбам, когда они сыты. Поэтому лучше проводить переговоры после обеда.

Подготовьте и отрепетируйте первую фразу. Она должна быть точной и задавать тон всей беседе. Например, вы можете сказать: «Я хочу повышения на столько-то процентов от текущего оклада», или «Я хочу повышения бонусов», или «Я хочу получать выплаты с каждого успешного проекта» и т.п. Обязательно отрепетируйте первую фразу хотя бы в диалоге с кем-то из друзей или близких. Вы должны произнести её так, чтобы вам поверили.

Шаг 2. Переговоры

В процессе надо решить последовательно две задачи: во-первых, добиться самого факта обсуждения вашей зарплаты, во-вторых, добиться желаемого в процессе переговоров.

Позаботьтесь, чтобы вас и руководителя ничего не отвлекало, потому не нужно затевать разговор по пути на обед или где-то в коридоре. Лучше попросить отдельную встречу наедине.

Если вы верите, что эти деньги вам нужны, и если хотите их получить, то не улыбайтесь во время беседы, будьте серьёзны. Хороший руководитель — хороший психолог. Он примерно за 15 секунд определит, легко ли можно будет вам отказать. Если вы улыбаетесь, значит — пришли с миром. Значит и уйдёте с миром. И без денег.

Не уходите без чёткого ответа

Ваша задача — добиться определённой реакции. Да, значит да, нет, значит нет. Руководители часто используют манипуляции и уход от ответа. Помните, чаще всего у них больше опыта в переговорах, чем у вас. «Я это не решаю», «давайте подождём», «покажите, на что вы способны» — это лишь уход от ответа и стремление оставить всё, как есть. Да, бывает, что руководителю нужно собрать информацию, может ли реально компания повысить зарплату. Тогда попросите конкретную дату, когда вы сможете вернуться к финальному решению.

Этап третий. После переговоров

Если переговоры удались — поблагодарите руководителя, похвалите себя и принимайте поздравления. Если переговоры не удались — самое время решить, что делать дальше: работать в этой же компании или возможно искать варианты получше.

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