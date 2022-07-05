«Когда компьютеры были большими» - необычная выставка в «Научке»

5 и 8 июля в 16.00 в зал электронных ресурсов Мурманской областной научной библиотеки будет работать необычный музей - «Когда компьютеры были большими».

Здесь представлены электронно-вычислительные машины, носители информации, периферийные устройства и средства вычисления. Экспонаты сопровождаются любопытными фактами и сведениями, посвященными первым вычислительным машинам начала эпохи появления микроэлектроники и информатики.

Посетители увидят перфокарты, арифмометр, логарифмическую линейку, счёты, дискеты и магнитные ленты, уникальные модели персональных компьютеров почтенных лет и игровые приставки конца XX века, раритетные издания, посвященные вычислительной технике.

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457253971%2Falbum-44573273_00%2Frev