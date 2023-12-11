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Мурманская область. Арктика (16+)11.12.23 14:00

Когда лучше брать отпуск в високосном году, чтобы не потерять в деньгах

Производственный календарь на 2024 год уже составлен: правительство утвердило, какие праздничные и выходные дни будут у россиян. График отпусков на следующий год в вашей компании должны подписать до 15 декабря. Успейте согласовать удобные вам даты отдыха. Специалисты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, подсчитали, в какие месяцы выгоднее всего брать отпуск в 2024 году.

В производственном календаре на 2024 год 248 рабочих дней и 118 нерабочих. Особенность этого года — он високосный. Часть праздников совпали с субботами и воскресеньями, поэтому правительство перенесло их на другие даты. В итоге зимние каникулы для работающих россиян начнутся 30 декабря 2023 года и продлятся до 8 января 2024 года включительно.

•        В феврале отдыхаем 23–25 числа, в марте с 8-го по 10-е.

•        Майские праздники будут с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Обратите внимание: суббота 27 апреля — рабочий день.

•        В июне праздник только один — День России, среда 12 июня.

•        В ноябре отдыхаем 3 и 4 ноября, а суббота 2 ноября снова рабочая.

•        Зимние каникулы в конце года начнутся 29 декабря. Перед ними — шестидневная рабочая неделя с 23 по 28 декабря.

Сокращённые рабочие дни в 2024 году: 22 февраля, 7 марта, 8 мая и 11 июня, 2 ноября.

Как правило, наиболее выгодны для отпуска те месяцы, где больше всего рабочих дней. Например, в 2024 году с точки зрения денег наиболее выгодно будет брать отпуск в июле (23 рабочих дня), в августе (22 рабочих дня), а также в октябре (23 рабочих дня). Наименее выгодно идти в отпуск в январе (17 рабочих дней) и в июне (19 рабочих дней).

Почему именно так? Это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты. Отпускные рассчитываются не так, как зарплата.

«Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. Например, в июле 2024 года 23 рабочих дня, а в январе — 17. Один рабочий день в январе будет стоить дороже, чем в августе. А вот чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок — СДЗ. Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня. Если совсем просто, то СДЗ — это общая сумма дохода за год, которую делят на 12 (по количеству месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Полученную сумму умножают на количество дней отпуска. Когда отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти три дня человек получает три СДЗ. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже», — поясняет Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт hh.ru по трудовому праву.

Попробуем посчитать на конкретном примере. Предположим, оклад сотрудника составляет 50 тысяч рублей, а годовой доход вместе с премиями – 700 тысяч. Если сотрудник возьмет в январе 2024 года пять дней отпуска с понедельника по пятницу (то есть, захватит исключительно рабочие дни), то его отпускные за этот период составят 9 954 рубля, при этом из оклада вычтут 14 706 рублей. Если же пойти в аналогичный отпуск в июле, отпускные составят все те же 9 954 рубля, а из оклада вычтут уже 10 870 рублей. Отмечу, что это лишь примерный расчет, так как на финальные цифры влияет то, был ли сотрудник в командировках, на больничном и т.д.

«Часто отпускные оказываются меньше зарплаты. Как я уже пояснила выше, это связано с тем, что при расчете зарплаты за основу берется стоимость одного рабочего дня в конкретный месяц, а в отпускных — средний дневной заработок, который обычно ниже. Чтобы брать отпуск было выгоднее, захватите в его счет выходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчет отпускных. Так, вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни. А вот в конце месяца ситуация меняется: отпуск в последние недели мая ударит по кошельку», — предупреждает Татьяна Нечаева.

Возьмём всё тот же июль 2024 года из примера выше. Если ваш отпуск будет длиться семь дней, с понедельника по воскресенье включительно, то отпускные составят уже 13930 рублей, а из оклада вычтут все те же 10870 рублей.

Что учесть при планировании отпуска в 2024 году:

•        Проанализируйте свои доходы. Если в компании есть регулярные премии, в отпуск лучше идти после получения такой выплаты. Тогда она будет учтена в расчёте и стоимость отпускного дня вырастет.

•        То же относится и к повышению зарплаты во всей организации, филиале или структурном подразделении. Например, если в вашей компании обещают поднять зарплату с июня, до лета в отпуск идти невыгодно. Ведь именно с июня отпускные будут считаться с учетом нового оклада. Это зафиксировано Положением об особенностях порядка исчисления средней зарплаты №922. Однако если речь идет о повышении зарплаты лично вам (например, в связи с переходом на новую должность), ситуация меняется на противоположную – и чем больше месяцев вы отработаете от повышения до отпуска, тем выше будет средний дневной заработок, а с ним и отпускные.

•        Есть и ещё одна хитрость при определении дат отпуска — включайте выходные в отдых. Например, если вы берёте отпуск с понедельника по пятницу и выходите на работу в понедельник, оплатят только пять дней. А если вы укажете в заявлении отдых с понедельника по воскресенье, работодатель оплатит семь дней.

«В отпускных учитываются все премии за работу (но не учитываются так называемые поощрительные выплаты). Чем больше размер премий в течение года – тем больше и отпускные, так как это напрямую влияет на СДЗ. Однако в расчет СДЗ не входят периоды отпуска, больничного, командировок и других дней, когда сотрудник также получает не обычную зарплату, а средний заработок. Расчёт регулируется статьей 139 ТК РФ и Положением об особенностях порядка исчисления средней зарплаты №922», — добавляет Татьяна Нечаева.

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