Когда МФО отказывает? Интересуемся у эксперта

Многие считают, что МФО — это безотказный кредитор, готовый выдать займ любому человеку в любой момент. Тем неожиданней для заёмщика может быть отказ… Действительно, условия в сфере микрокредитования намного проще, чем в банках. Однако это отнюдь не гарантирует 100% выдачу, особенно с подпорченным имиджем и сформировавшейся репутацией «злостного неплательщика».

Почему МФО отказывают в выдаче? Что делать в случае отказа? Ответы на эти вопросы ищем с Сергеем Тихоновым, основателем онлайн-сервиса подбора займов Навыдаче.ру

— Сергей, скажите, насколько оправдано сложившееся мнение о безотказности МФО?

- Безотказных кредиторов не существует. Такая компания просто разорилась бы в течение нескольких месяцев работы, ведь кредитные риски есть всегда и в секторе микрофинансирования они достаточно высоки. Однако в МФО получить заём, конечно, намного проще, чем кредит в банке. В целом, шансы на одобрение заявки высоки, но зачастую могут и отказать.

— Так в чём же может быть причина отказа?

- Каждая организация работает по своему регламенту и использует свои критерии оценки заёмщиков и размера кредитного риска. Но общий знаменатель вывести, конечно, можно.

По результатам исследований аналитиков нашего портала Навыдаче.ру, достаточно частой причиной отклонения заявки являются неточности при заполнении анкеты и намеренное искажение данных. Это может быть банальная ошибка, например, неверно указанная дата выдачи паспорта. Некоторые заёмщики намеренно пытаются искажать информацию, например, завышают свой ежемесячный доход и не указывают в заявке свой размер денежных обязательств. Им кажется, что так они увеличат свои шансы на одобрение, но на деле выходит наоборот. Вся информация проверяется, и любое несоответствие обычно приводит к автоматическому отказу.

Причина может быть и в несоответствии установленным критериям кредитора.

— Что вы имеете в виду?

- Например, если компания кредитует людей в возрасте от 21 года, а оформить заём пытается 20-летний парень. Чтобы избежать таких нелепых случайностей, достаточно просто сразу уточнить возрастные требования в той или иной МФО. Это можно сделать и у нас на агрегаторе. Мы специально собираем всю информацию о каждой компании, чтобы нашим посетителям было удобно пользоваться данными и легко делать выбор.

Кстати, нужно проверять, чтобы документы были в порядке. При не вклеенном фото в паспорте в 45 лет отказ будет практически 100%.

— А какие ещё есть причины?

- Откажут при серьёзных проблемах с кредитной историей. Если вы несколько раз допускали непродолжительные просрочки в отдаленном прошлом — не беда. А вот если уже несколько лет не погашаете кредит или даже несколько, и за вами уже ведут «охоту» парочка коллекторских агентств — это уже проблема.

Причиной отказа могут быть также открытое исполнительное производство. Некоторые МФО автоматом отсеивают заёмщиков с наличием судимостей по «тяжёлым» статьям. В целом, применяются сложные математические алгоритмы по выявлению потенциально недобросовестных клиентов.

— А что делать, если отказали в займе, но деньги очень нужны?

- Если у вас нет больших просрочек и других серьёзных проблем, просто попробуйте подать заявку в другую компанию. На нашем портале представлено огромное количество предложений от проверенных МФО. И, если в одной компании вашу заявку отклонили, то в другой её вполне могут одобрить. Просто нужно научиться пользоваться удобными функциями сайтов-агрегаторов онлайн-займов — это подбор по индивидуальным параметрам, различные фильтры, сортировка и другие возможности.