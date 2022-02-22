Курс доллара вырос на 3,65 рубля, евро - на 3,54 рубляРабота с зарплатой до 565 тысяч рублей: в Мурманской области ищут главного инженера предприятия морской сейсморазведки
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)22.02.22 12:30

Когда МФО отказывает? Интересуемся у эксперта

Многие считают, что МФО — это безотказный кредитор, готовый выдать займ любому человеку в любой момент. Тем неожиданней для заёмщика может быть отказ… Действительно, условия в сфере микрокредитования намного проще, чем в банках. Однако это отнюдь не гарантирует 100% выдачу, особенно с подпорченным имиджем и сформировавшейся репутацией «злостного неплательщика».

Почему МФО отказывают в выдаче? Что делать в случае отказа? Ответы на эти вопросы ищем с Сергеем Тихоновым, основателем онлайн-сервиса подбора займов Навыдаче.ру

— Сергей, скажите, насколько оправдано сложившееся мнение о безотказности МФО?

- Безотказных кредиторов не существует. Такая компания просто разорилась бы в течение нескольких месяцев работы, ведь кредитные риски есть всегда и в секторе микрофинансирования они достаточно высоки. Однако в МФО получить заём, конечно, намного проще, чем кредит в банке. В целом, шансы на одобрение заявки высоки, но зачастую могут и отказать.

— Так в чём же может быть причина отказа?

- Каждая организация работает по своему регламенту и использует свои критерии оценки заёмщиков и размера кредитного риска. Но общий знаменатель вывести, конечно, можно.

По результатам исследований аналитиков нашего портала Навыдаче.ру, достаточно частой причиной отклонения заявки являются неточности при заполнении анкеты и намеренное искажение данных. Это может быть банальная ошибка, например, неверно указанная дата выдачи паспорта. Некоторые заёмщики намеренно пытаются искажать информацию, например, завышают свой ежемесячный доход и не указывают в заявке свой размер денежных обязательств. Им кажется, что так они увеличат свои шансы на одобрение, но на деле выходит наоборот. Вся информация проверяется, и любое несоответствие обычно приводит к автоматическому отказу.

Причина может быть и в несоответствии установленным критериям кредитора.

— Что вы имеете в виду?

- Например, если компания кредитует людей в возрасте от 21 года, а оформить заём пытается 20-летний парень. Чтобы избежать таких нелепых случайностей, достаточно просто сразу уточнить возрастные требования в той или иной МФО. Это можно сделать и у нас на агрегаторе. Мы специально собираем всю информацию о каждой компании, чтобы нашим посетителям было удобно пользоваться данными и легко делать выбор.

Кстати, нужно проверять, чтобы документы были в порядке. При не вклеенном фото в паспорте в 45 лет отказ будет практически 100%.

— А какие ещё есть причины?

- Откажут при серьёзных проблемах с кредитной историей. Если вы несколько раз допускали непродолжительные просрочки в отдаленном прошлом — не беда. А вот если уже несколько лет не погашаете кредит или даже несколько, и за вами уже ведут «охоту» парочка коллекторских агентств — это уже проблема.

Причиной отказа могут быть также открытое исполнительное производство. Некоторые МФО автоматом отсеивают заёмщиков с наличием судимостей по «тяжёлым» статьям. В целом, применяются сложные математические алгоритмы по выявлению потенциально недобросовестных клиентов.

— А что делать, если отказали в займе, но деньги очень нужны?

- Если у вас нет больших просрочек и других серьёзных проблем, просто попробуйте подать заявку в другую компанию. На нашем портале представлено огромное количество предложений от проверенных МФО. И, если в одной компании вашу заявку отклонили, то в другой её вполне могут одобрить. Просто нужно научиться пользоваться удобными функциями сайтов-агрегаторов онлайн-займов — это подбор по индивидуальным параметрам, различные фильтры, сортировка и другие возможности.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Годовая инфляция в Мурманской области в январе 2022 года ускорилась
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Виктор
20.02.22 10:33
Шутить изволите. Только за теплоснабжение оплата по однокомнатной квартире увеличилась на 400 руб. (с 1627 до 2042 руб)
Комментарий к новости:Жителям г.п. Верхнетуломский рассказали о том, что их пожалели при очередном повышении тарифов ЖКУ
Юлия Свекольникова, ростовчанка.
18.02.22 17:00
"Танцоры, выступившие перед гостем праздника Дня кадета, к слову, сойдя со сцены могут без лишних усилий разобрать и собрать на скорость автомат Калашникова. Затем кадеты показали, как умеют оказыват
Комментарий к новости:В День кадета губернатор Андрей Чибис посетил мурманскую школу и пообщался с юными воспитанниками
Юлия Свекольникова, мурманчанка.
18.02.22 16:38
Здравствуйте, Андрей Владимирович! Вам пишет неравнодушная мурманчанка. Пожалуйста, прочтите мой комментарий. И прошу считать его официальным к Вам обращением. МБОУ "Кадетская школа города Мурманска
Комментарий к новости:В День кадета губернатор Андрей Чибис посетил мурманскую школу и пообщался с юными воспитанниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728123456
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Когда МФО отказывает? Интересуемся у эксперта-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 3,65 рубля, евро - на 3,54 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента-PRO ЖКХ (18+)А народ-то не знает: в России могут подорожать жилищно-коммунальные услуги из-за новых правил-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко: принятие законопроекта о дистанционной продаже рецептурных лекарств упростит их доставку для людей с хроническими заболеваниями, маломобильных и пожилых граждан
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика