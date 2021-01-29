Когда рыбаки плачут: ликвидация «рыбного» департамента Минсельхоза приведёт к кризису в отрасли - ВАРПЭ

Наличие в структуре Минсельхоза России специализированного департамента, отвечающего за нормативно-правовое обеспечение в сфере рыболовства и аквакультуры, является критически важным для работы рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации. Об этом говорится в письме президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАПРЭ) Германа Зверева министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву, отправленному 25 января 2021 года.

Поводом для обращения к главе Минсельхоза стала реформа госаппарата, которая будет реализована уже в этом году. Согласно сообщению, размещенному на официальном сайте правительства, она затронет 45 министерств и ведомств, чью деятельность курирует правительство.

«В результате оптимизации станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции. Сокращению подлежат 74 таких структурных подразделения. Кроме того, при проведении реформы госаппарата планируется сократить 36 заместителей руководителей федеральных органов», - указано в сообщении.

Также «закреплены единые требования к структуре федеральных министерств и ведомств». Изменения коснутся, в том числе госрегуляторов рыбной отрасли – Минсельхоза и Росрыболовства.

В обращении ВАРПЭ к Дмитрию Патрушеву отмечается, что рыбохозяйственный комплекс отличается многогранностью и уникальностью предмета регулирования и требует постоянного сопровождения его работы в тесном контакте с Росрыболовством и деловым сообществом.

«В Российской Федерации осуществляется 7 видов рыболовства и 4 вида аквакультуры в 9 рыбохозяйственных бассейнах и 4 климатических поясах, насчитывается свыше 320 видов водных биоресурсов, являющихся объектами рыболовства и аквакультуры. Нормативно-правовое регулирование охватывает весь водный фонд России и включает внутренние воды, в том числе внутренние морские воды, территориальное море, континентальный шельф, исключительную экономическую зону Российской Федерации, районы действия международных договоров, а также открытое море за пределами территорий, на которые распространяется действие международных договоров Российской Федерации», - говорится в письме.

Большой объём работы по обеспечению нормативно-правового регулирования отрасли, по мнению рыбацкого сообщества, выполняется Департаментом регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России. Так, по данным ВАРПЭ, в 2020 году Депрыбхоз подготовил порядка 90 проектов НПА – это больше 20% разработанных Минсельхозом проектов актов. Более 600 проектов НПА прошли процедуру согласования департамента. Кроме того, в ведущем объединении рыбопромышленников отмечают значительное увеличение в последние годы объема нормативно-правовой работы в рамках реализации программы инвестквот, а также в сферах аквакультуры и любительского рыболовства.

«Ежегодное проведение основных путин по добыче минтая, тихоокеанских лососей, пелагических видов водных биоресурсов во всех рыбохозяйственных бассейнах требует постоянного нормативно-правового сопровождения. При этом большое значение имеет оперативность выхода приказов Минсельхоза России по вопросам установления общих допустимых уловов, по внесению изменений в бассейновые правила рыболовства», - говориться в обращении ВАРПЭ.

При этом несвоевременный выход документов в сфере рыболовства и аквакультуры может привести к серьёзным сбоям в работе рыбохозяйственных предприятий, остановке промысла, финансовым потерям и обострению социально-экономической обстановки в прибрежных регионах.

Учитывая вышесказанное, рыбаки России попросили Дмитрия Патрушева при оптимизации структуры и численности сотрудников Минсельхоза учесть важность «наличия специализированного департамента, ответственного за нормативно-правовое регулирование в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры».