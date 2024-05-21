Когда сотрудник грозит увольнением, то 2 из 3 работодателей стараются найти компромисс, каждый девятый — увольняет

67% работодателей стараются найти компромисс с сотрудниками, которые грозят уволиться, добиваясь повышения зарплаты или улучшения условий труда, 7% выполняют требования персонала, 11% — увольняют. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 3000 россиян с опытом работы.

В последнее время работодатели стали немного лояльнее относиться к сотрудникам, которые грозят увольнением, добиваясь повышения заработка или улучшения условий труда. Если в прошлом году 14% компаний сразу расставались с такими сотрудниками, то теперь подобным образом поступают 11% работодателей, а 7% идут навстречу (также +3 процентных пункта за год).

Сотрудники, в свою очередь, стали чуть чаще прибегать к подобной тактике: в 2023 году опыт решительных переговоров был у 28% россиян, а сегодня — у 31%.

Большинство грозивших увольнением (62%) рассказали, что работодатель выполнил их требования, однако 27% всё же пришлось уволиться, 8% остались работать на прежних условиях.

Мужчины чаще женщин используют шантаж в переговорах с работодателем (36 и 26% соответственно), но женщины чаще добиваются желаемого. Чем выше доход, тем чаще респонденты применяют подобную тактику: среди россиян, получающих до 50 тысяч рублей, — 28%, а среди тех, чей доход больше 100 тысяч рублей, — 34%.

Время проведения опроса: 1—15 мая 2024 года.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».