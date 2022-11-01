Когда утром хочется идти на работу

По инициативе Молодёжного совета АО «Мурманский морской торговый порт» и при поддержке администрации для работников предприятия был организован тренинг «Виды конфликтов, их профилактика и приёмы конструктивных решений». Его провела руководитель ООО «Мурманский тренинговый центр», преподаватель, психолог и тренер личностного развития Марина Мыжерицкая.

«Понятие «современные технологии» сейчас не применяется исключительно к сфере механического производства. Отношения между людьми – это тоже определенные технологии, и в любом производственном коллективе они оказывают существенное влияние на эффективность всех рабочих процессов и конечный результат. Задача нашего тренинга – оптимизировать эти отношения, сделать их понятными, удобными для людей и эффективными для предприятия», - отметила в рамках встречи Марина Мыжерицкая.

В свою очередь, участники тренинга отмечали, что комфортный климат в коллективе – это важное условие, которое создает возможности для раскрытия лучших человеческих качеств и профессионального потенциала. Это отличает коллектив Мурманского морского торгового порта, а проведение подобных тренингов подчеркивает внимание к этим вопросам со стороны администрации предприятия.

«В современных условиях психологическое самочувствие человека является существенным фактором. То, с каким настроением он идет на работу, проецируется на все, что он делает. Благодаря подобным семинарам мы не просто сохраняем такой настрой в нашем коллективе, но и развиваем его», - отметила председатель Молодёжного совета АО «ММТП» Влада Демченко.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250311%2Fwall-149919532_2808