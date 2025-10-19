В Мурманской области заработала служба поддержки для родителей «Ты не одна»Мурманский областной краеведческий музей отметит 99-летие Днём открытых дверей
Мурманская область. Арктика (16+)19.10.25 18:00

Когда замолкает радио: Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» проводит профилактические работы

Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» сообщает о проведении 20 октября плановых профилактических работ на технических средствах, осуществляющих эфирную трансляцию 1-го и 2-го мультиплексов в цифровом формате и радиоканалов в аналоговом формате в Мурманске, с отключением вещания.

Период

проведения

Программа

ТВК/Частота

РВ, мощность

передатчика

Отключения

1.00 – 10.00

«РТРС-1»

23, 1 кВт

Остановка

трансляции

1.00 – 10.00

«РТРС-2»

44, 1 кВт

1.00 – 10.00

«Вести FМ»

97,2 FM, 1кВТ

1.00 – 10.00

«Звезда РВ»

88,0 FM, 1кВТ

1.00 – 10.00

«Радио России»

107,4 FM, 1 кВт

1.00 – 10.00

«Маяк»

103,5 FM, 1кВТ

1.00 – 10.00

«Радио Вера»

90,4 FM, 0,5 кВт

1.00 – 10.00

«Наше радио»

103,0 FM, 1 кВт

1.00 – 10.00

«Power Хит радио»

104,5 FМ, 1 кВт

1.00 – 10.00

«Дорожное радио»

106,0 FM, 1 кВт

1.00 – 10.00

«Радио Гордость»

100,6 FM, 1 кВт

1.00 – 10.00

«Радио Дача»

90,8 FM, 1 кВт

-

