Когда замолкает радио: Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» проводит профилактические работы
Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» сообщает о проведении 20 октября плановых профилактических работ на технических средствах, осуществляющих эфирную трансляцию 1-го и 2-го мультиплексов в цифровом формате и радиоканалов в аналоговом формате в Мурманске, с отключением вещания.
|
Период
проведения
|
Программа
|
ТВК/Частота
РВ, мощность
передатчика
|
Отключения
|
1.00 – 10.00
|
«РТРС-1»
|
23, 1 кВт
|
Остановка
трансляции
|
1.00 – 10.00
|
«РТРС-2»
|
44, 1 кВт
|
1.00 – 10.00
|
«Вести FМ»
|
97,2 FM, 1кВТ
|
1.00 – 10.00
|
«Звезда РВ»
|
88,0 FM, 1кВТ
|
1.00 – 10.00
|
«Радио России»
|
107,4 FM, 1 кВт
|
1.00 – 10.00
|
«Маяк»
|
103,5 FM, 1кВТ
|
1.00 – 10.00
|
«Радио Вера»
|
90,4 FM, 0,5 кВт
|
1.00 – 10.00
|
«Наше радио»
|
103,0 FM, 1 кВт
|
1.00 – 10.00
|
«Power Хит радио»
|
104,5 FМ, 1 кВт
|
1.00 – 10.00
|
«Дорожное радио»
|
106,0 FM, 1 кВт
|
1.00 – 10.00
|
«Радио Гордость»
|
100,6 FM, 1 кВт
|
1.00 – 10.00
|
«Радио Дача»
|
90,8 FM, 1 кВт