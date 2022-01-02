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Мурманская область. Арктика (16+)02.01.22 17:00

Когда жителям СЗФО лучше идти в отпуск в 2022 году, чтобы остаться с прибылью

Самые любимые месяца для отпуска у жителей регионов СЗФО – это июль, август и сентябрь, а вот в ноябре и декабре люди, как показывают опросы, отдыхают реже. Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, подсчитали, в каком месяце в 2022 году выгоднее всего идти в отпуск с финансовой точки зрения. 

Как правило, наиболее выгодные для отпуска те месяцы, где больше всего рабочих дней. Например, в 2022 году с точки зрения денег наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 рабочих дня), а также в марте, сентябре и декабре (по 22 рабочих дня). Наименее выгодно идти в отпуск в январе (16 рабочих дней), в мае (18 рабочих дней) и в феврале (19 рабочих дней).

«Это связано с особенностями расчёта отпускных и зарплаты за отработанные дни. Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. Например, в августе 2022 года 23 рабочих дня, а в январе — 16. Один рабочий день в январе будет стоить дороже, чем в августе. А вот чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок — СДЗ. Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня. Если совсем просто, что СДЗ — это общая сумма дохода за год, которую делят на 12 (по количеству месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Полученную сумму умножают на количество дней отпуска. Когда отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти три дня человек получает три СДЗ. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже», - поясняет Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву.

Попробуем посчитать. Предположим, ваш оклад составляет 50 тысяч рублей, а годовой доход вместе с премиями – 700 тысяч. Если вы возьмете в январе 5 дней отпуска с понедельника по пятницу, то ваши отпускные за этот период составят 9954 рубля, при этом из оклада вычтут 15625 рублей. Если же пойти в аналогичный отпуск в августе, отпускные составят все те же 9954 рубля, а из оклада вычтут уже 10870 рублей. Отметим, что это лишь примерный расчёт, так как на финальные цифры влияет то, был ли сотрудник в командировках, на больничном и т. д.

«Часто отпускные оказываются меньше зарплаты. Как я уже пояснила выше, это связано с тем, что при расчёте зарплаты за основу берётся стоимость одного рабочего дня в конкретный месяц, а в отпускных - средний дневной заработок, который обычно ниже. Чтобы брать отпуск было выгоднее, захватите в его счёт выходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчёт отпускных. Так, вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни. А вот в конце месяца ситуация меняется: отпуск в последние недели мая ударит по кошельку», - добавляет Татьяна Нечаева.

Возьмём все тот же август 2022 года из примера выше. Если ваш отпуск будет длиться семь дней, с понедельника по воскресенье включительно, то отпускные составят уже 13930 рублей, а из оклада вычтут все те же 10870 рублей.

В отпускных учитываются все премии за работу (но не учитываются так называемые поощрительные выплаты). Чем больше размер премий в течение года – тем больше и отпускные, так как это напрямую влияет на СДЗ. Однако в расчет СДЗ не входят периоды отпуска, больничного, командировок и других дней, когда сотрудник также получает не обычную зарплату, а средний заработок. Расчёт регулируется статьей 139 ТК РФ и Положением об особенностях порядка исчисления средней зарплаты №922.

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