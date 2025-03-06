Кого россияне поздравляют с 8 Марта и сколько денег тратят на подарки

Самые дорогие подарки к 8 Марта будут дарить в Москве и Санкт-Петербурге, самые дорогие букеты — в Красноярске. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

В этом году 63% мужчин и 59% женщин планируют делать подарки на 8 Марта. Представители сильного пола чаще всего готовят подарки своим супругам (37%), женщины — мамам (38%). По 3% мужчин и женщин намерены порадовать коллег женского пола.

Кто-то будет дарить только цветы, кто-то — подарок и букет. Женщины планируют потратить в среднем 4200 рублей на подарки и 2600 рублей на цветы.

Мужчины же закладывают более существенный бюджет: 6200 рублей на подарки и 5000 рублей на букеты. Среднестатистический россиянин готов выделить 5300 рублей на подарки (что на 36% больше, чем в прошлом году) и 4000 рублей на цветы (+29%).

Москва — лидер по расходам: 6700 рублей на подарки и 4700 рублей на цветы. Санкт-Петербург на втором месте: 6200 рублей на подарки и 4700 рублей на цветы. На третьем месте — Красноярск (5900 и 4800 рублей соответственно).

Время проведения опроса: 25 февраля — 3 марта 2025 года.