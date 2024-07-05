Кого срочно возьмут на работу в Мурманской области? Очень многих: число вакансий в регионе выросло на 9%

Статистика вакансий, размещённых компаниями-работодателями из бизнес-сферы и госструктур на hh.ru в Мурманской области, показывает, что за месяц спрос на новых сотрудников вырос на 9%. В целом по стране также наблюдается стабильный рост потребности в рабочих руках (+21% новых рабочих мест) причём как «белых» воротничках, например, ИТ-специалистах и менеджерах, так и в рабочих, медиках и учителях.

Служба исследований hh.ru проанализировала спрос на персонал в северном регионе за последние 30 дней.

Статистика вакансий, размещённых компаниями-работодателями из бизнес-сферы и госструктур на hh.ru в Мурманской области, показывает, что за месяц спрос на новых сотрудников вырос на 9%. В целом по стране также наблюдается стабильный рост потребности в рабочих руках (+21% новых рабочих мест) причём как «белых» воротничках, например, ИТ-специалистах и менеджерах, так и в рабочих, медиках и учителях.

Наиболее заметно по сравнению с началом лета прошлого года количество вакансий в Мурманской области выросло в профессиональных сферах: «Страхование» и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+97% новых рабочих мест на каждую профотрасль), «Розничная торговля» (+38%), «Управление персоналом, тренинги» (+34%), «Высший и средний менеджмент» (+30%).

Также местные компании стали чаще искать представителей туризма и общепита (+26% новых рабочих мест), специалистов в науке и образовании (+22%) и кадры в продажах (+21% новых вакансий). Пользуются спросом у работодателей и работники в области закупок (+17% объявлений о работе), обслуживающий персонал (+14%). В летний сезон увеличилась потребность и в администраторах (+10%).

Падение спроса коснулось 9 профессиональных сфер мурманского рынка труда. Заметнее всего по сравнению с прошлым годом у местного бизнеса упал спрос на работников в профессиональных сферах: «Искусство, развлечения, массмедиа» (-70% новых вакансий), «Безопасность» (-51%), «Маркетинг, реклама, PR» (-43%).

«Рост спроса на работников среди прочего связан с разгоном рынка труда в летний сезон. Бизнес остро нуждается в новых специалистах, особенно в линейном и массовом персонале. На фоне увеличения спроса на персонал и в стране, и в регионе обострилась проблема дефицита кадров. Растёт конкуренция среди работодателей за одних и тех же людей, в первую очередь это линейный персонал, квалифицированные синие воротнички. Сроки найма, как и расходы компаний на подбор, возрастают: привлечение кандидатов становится сложнее и дольше», – комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО (наглядно на диаграмме).