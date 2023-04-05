Кола – один из самых благоприятных для жизни городов в России

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Кола – лидер в группе городов с населением до 25 тысяч человек, признанных благоприятными для проживания по итогам 2022 года. Такие данные опубликовал Минстрой России по итогам подсчёта индекса качества городской среды за 2022 год.

Как подчеркнул вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, 603 города в стране признаны благоприятными для жизни. Среди них в группе с населением до 25 тысяч человек в лидерах Кола.

Напомним, Мурманская область перевыполнила в прошлом году целевой показатель, и доля муниципалитетов с благоприятной городской средой составила 81% при плановом показателе 69. Индекс качества городской среды в Кольском Заполярье — 209. В целом по России прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году — 13,6%.

«Президентом России поставлена задача улучшить качество городской среды к 2030 году в 1,5 раза. В этом направлении ведётся активная работа – создаются новые парки и скверы, реконструируются набережные, строятся детские и спортивные площадки. Результатом в том числе является количество благоустроенных городов. За прошлый год их число составило 603, что на 113 городов больше, чем годом ранее», – подчеркнул заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», плана «На Севере – жить» в Коле благоустроены набережная вдоль ул. Поморская, площадь Мира, кардинально преобразились дворы, установлены детские площадки. В 2023 году работы продолжатся.