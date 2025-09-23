На портале «Молодая Арктика» открыт приём заявок на участие в конкурсе на специальные стипендии губернатора Мурманской областиВ Мурманской области стартовал осенний этап «Монетной недели»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)23.09.25 14:30

Кола не просто сохранила своё историческое лицо, но и становится одним из самых благоустроенных малых городов России - Андрей Чибис

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера одной из тем повестки оперативного совещания стала реализация в Кольском округе стратегического плана «На Севере — жить!».

Губернатор Мурманской области отметил, что округ продолжает показывать хороший темп по ключевым направлениям. Так, в 2025 году завершён капитальный ремонт в Верхнетуломской школе, в Лодейнинской школе в Териберке основной объём работ также выполнен, осталось последние штрихи по фасаду. По программе «Арктическая школа» в округе обновили пять новых образовательных площадок: инженерный класс «Горняк будущего» в Кольской школе, центр пилотирования беспилотников в Мурмашинской школе, пространство раннего развития «Уникум.Малыш» в детском саду №4, инклюзивный проект «Театр без границ» в детском саду №47, авиамодельный класс в Доме детского творчества.

Кроме этого, продолжается и благоустройство административного центра округа — Колы. На финишной прямой — обновление Поморской набережной. Глава региона осмотрел ход работ на объекте лично накануне празднования 460-летнегоюбилея Колы.

«Важно, что Кола не просто сохранила своё историческое лицо,но и становится одним из самых благоустроенных малых городов России. Напомню, что город трижды побеждал во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения» и три года подряд входит в число лидеров рейтинга благоустроенности малых городов. Еще одна значимая точка роста — жилищное строительство. В Коле идёт строительство первой очереди жилого комплекса «Кольские огни». Уже залиты фундаменты, началась отделка цокольных этажей, продано 110 квартир», — подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что сегодня вокруг Колы развернута масштабная экономическая программа. В этом году Президент РФ дал старт работе нового порта «Лавна» — первого, построенного со времен Советского Союза, порта. Владимир Путин также запустил движение по новому мосту через реку Тулома. Кроме того, ранее был запущен завод «Новатэк».

Андрей Чибис добавил, что по программе реновации ЗАТО в посёлке Килпъявр в этом году реализуют капремонт 175 квартир в домах для военнослужащих, идет разработка проектной документации детского сада на 75 мест, благоустраивают две дворовые территории.

В завершение темы, губернатор резюмировал, что Кольский округ задаёт достойный стандарт, так как системная работа ведётся в образовании, благоустройстве, жилищном строительстве. Глава региона выразил уверенность, что жители видят и ценят эти позитивные изменения.

О промежуточных итогах пяти лет работы во время оперативного совещания доложил глава Кольского округа Александр Лихолат.

 

 

Фото: https://vk.com/akolr51?z=photo470720823_457248219%2Fwall470720823_7312

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)После вмешательства прокуратуры Ленинского административного округа г. Мурманска восстановлены права работников предприятия на оплату труда-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 7 копеек, доллара снижается почти 67 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты ВАО АЭС провели наблюдения за работой персонала оперативных смен Кольской атомной станции-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Региональные парламентарии предлагают предоставить право на бесплатную юридическую помощь многодетным семьям и ограничить мигрантам работу в сфере легкового такси
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»