Кола не просто сохранила своё историческое лицо, но и становится одним из самых благоустроенных малых городов России - Андрей Чибис

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера одной из тем повестки оперативного совещания стала реализация в Кольском округе стратегического плана «На Севере — жить!».

Губернатор Мурманской области отметил, что округ продолжает показывать хороший темп по ключевым направлениям. Так, в 2025 году завершён капитальный ремонт в Верхнетуломской школе, в Лодейнинской школе в Териберке основной объём работ также выполнен, осталось последние штрихи по фасаду. По программе «Арктическая школа» в округе обновили пять новых образовательных площадок: инженерный класс «Горняк будущего» в Кольской школе, центр пилотирования беспилотников в Мурмашинской школе, пространство раннего развития «Уникум.Малыш» в детском саду №4, инклюзивный проект «Театр без границ» в детском саду №47, авиамодельный класс в Доме детского творчества.

Кроме этого, продолжается и благоустройство административного центра округа — Колы. На финишной прямой — обновление Поморской набережной. Глава региона осмотрел ход работ на объекте лично накануне празднования 460-летнегоюбилея Колы.

«Важно, что Кола не просто сохранила своё историческое лицо,но и становится одним из самых благоустроенных малых городов России. Напомню, что город трижды побеждал во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения» и три года подряд входит в число лидеров рейтинга благоустроенности малых городов. Еще одна значимая точка роста — жилищное строительство. В Коле идёт строительство первой очереди жилого комплекса «Кольские огни». Уже залиты фундаменты, началась отделка цокольных этажей, продано 110 квартир», — подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что сегодня вокруг Колы развернута масштабная экономическая программа. В этом году Президент РФ дал старт работе нового порта «Лавна» — первого, построенного со времен Советского Союза, порта. Владимир Путин также запустил движение по новому мосту через реку Тулома. Кроме того, ранее был запущен завод «Новатэк».

Андрей Чибис добавил, что по программе реновации ЗАТО в посёлке Килпъявр в этом году реализуют капремонт 175 квартир в домах для военнослужащих, идет разработка проектной документации детского сада на 75 мест, благоустраивают две дворовые территории.

В завершение темы, губернатор резюмировал, что Кольский округ задаёт достойный стандарт, так как системная работа ведётся в образовании, благоустройстве, жилищном строительстве. Глава региона выразил уверенность, что жители видят и ценят эти позитивные изменения.

О промежуточных итогах пяти лет работы во время оперативного совещания доложил глава Кольского округа Александр Лихолат.

Фото: https://vk.com/akolr51?z=photo470720823_457248219%2Fwall470720823_7312