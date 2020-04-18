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Мурманская область. Арктика (16+)18.04.20 07:15

Кола «поплыла»

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глава Кольского района Андрей Малхасян вчера проинспектировали уборку г. Колы.

В Заполярье началась настоящая весна. Уже в начале следующей недели столбик термометра будет подниматься до 6 градусов тепла. Снег на дорогах и во дворах активно тает, в некоторых уголках районного центра без высоких резиновых сапог просто не пройти.

Своеобразный чёрный список самых мокрых дворов Колы возглавляет проспект Защитников Заполярья. Огромные лужи возле бывшего ресторана «Кружка». Требуют срочного вывоза и кучи снега, которые дорожники оставили вдоль самого проспекта. Не подойти из-за воды и к мусорным контейнерам у дома №1.

- Летом в этом дворе запланирован масштабный ремонт. Будет положен новый асфальт, расширена парковка для личного автотранспорта жильцов. Уже сегодня, на этапе проектирования, необходимо учесть и создание ливневой канализации, - отметил в ходе инспекции Андрей Малхасян.

Целое озеро образовалось и во дворе домов №2 и №3 на улице Поморская. Видно, что лужу пытались разогнать при помощи тяжелой уборочной техники, но вода вновь вернулась на место.

- В данном случае управляющей организации необходимо привлечь к работе ассенизаторскую машину, а также прочистить после зимы все колодцы, чтобы вода уходила. Работы должны быть выполнены в ближайшее время, - дал указание руководству ООО «ЖЭУ» Александр Лихолат. - Не стоит расслабляться и Управлению городского хозяйства Колы. Весь снег с территории муниципального образования должен быть вывезен к понедельнику.

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