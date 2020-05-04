Кола встретит 9 мая чистой, уютной и празднично украшенной — Александр Лихолат

Сегодня глава администрации Кольского района Александр Лихолат и глава Кольского района проинспектировали подготовку города Колы к празднику 9 мая.

В городе идёт уборка улиц, на проспектах появляются праздничные элементы — консоли на столбах освещения, растяжки. Будут установлены и праздничные архитектурные формы. Особые указания даны собственникам территорий возле магазинов и организаций — они также должны быть убраны к празднику.

- Несмотря на то, что из-за ситуации с коронавирусом празднование Дня Победы пройдёт в онлайн-формате, город должен встретить 9 мая чистым, уютным и празднично украшенным, - отметил Александр Лихолат.

Главы также проверили ход работ по установке уличного освещения на улице Поморской, они уже подходят к завершению. Начались работы и на будущей набережной: подрядчик приступил к исполнению проекта. Особо отмечается, что работа идёт с соблюдением всех мер предосторожности.

Как рассказал Александр Лихолат, подготовка населенных пунктов района к Дню Победы находится на особом ежедневном контроле.