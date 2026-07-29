«Кола: знакомая, незнакомая» - историческая экспедиция

В этом году за Полярным кругом отмечается грандиозное событие — 100-летие музейного дела в Мурманской области. В рамках празднования этого векового юбилея и реализации специального проекта «Музейные маршруты». Сотрудники Мурманского областного художественного музея приготовили для мурманчан нечто особенное! Они приглашаем вас отправиться в историческую экспедицию «Кола: знакомая, незнакомая» — путешествие во времени и пространстве, которая состоится 8 августа.

Сбор группы в 13.00 в главном здании Мурманского областного художественного музея.

Как утверждают организаторы экспедиции, её участники посетят Колу, совершив эксклюзивный, комфортный и интересный маршрут, благодаря Музею истории города Колы.

В программе экспедиции: посещение самого молодого музея Кольского Заполярья. Профессиональный гид ответит на любые сложные вопросы. Участники экскурсии смогут осмотреть постоянные экспозиции и уникальную выставку «Духовенство в XX веке. Благовещенский храм» и узнать о судьбах людей, связанных с этим местом. Далее участники экспедиции совершат путешествие по самой Коле. Во время пешеходной экскурсии по городу участники необычной экспедиции узнают: действительно ли название реки Колы переводится с саамского как «Золотая река»? Как вышло, что Екатерина II выделила целое состояние на строительство каменного собора в Коле, но построить его удалось только спустя 20 лет? Что на самом деле делал английский пароход у стен города? Когда возникла Кола и многое другое.

Мероприятие платное. Запись по телефону 45-63-10 (количество мест в автобусе ограничено). (12+)

Фото: https://vk.ru/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457276775%2Fwall-11742142_28196