«Коларктик»: реализация международного проекта «Обустройство и ремонт автодороги «Кола – Верхнетуломский – МАПП «Лотта» завершится в октябре

9 июня состоялось очередное заседание руководящей группы крупного инфраструктурного проекта «Обустройство и ремонт автодороги Кола - Верхнетуломский - МАПП Лотта» программы приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020». Во встрече приняли участие представители региональных министерств развития Арктики и экономики, транспорта и дорожного хозяйства, ГОКУ «Мурманскавтодор», администрации Кольского района, АНО «Центр управления проектами», Центра транспорта, экономики и окружающей среды Лапландии (Финляндия) и российского офиса программы приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020».

В ходе мероприятия участники обсудили промежуточные результаты международного проекта, достигнутые в 2020-2021 годах. В этом году все работы будут завершены, включая замену барьерных ограждений и ремонт наиболее изношенных участков дороги.

Заключительная экспертная сессия крупных инфраструктурных проектов программы приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020» с участием представителей России, Норвегии и Финляндии состоится в октябре 2021 года.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, программа приграничного сотрудничества «Коларктик 2014-2020» представляет собой финансовый инструмент, позволяющий развиваться местным и региональным инициативам приграничных территорий восьми регионов из четырех стран – Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа России; губернии Лапландия Финляндии; губерний Тромс и Финнмарк, Нурланд Норвегии, губернии Норрботтен Швеции.

Тематическими целями программы являются поддержка предпринимательства и развитие малого и среднего бизнеса; улучшение доступности регионов, развитие транспортных и коммуникационных сетей и систем; охрана окружающей среды, адаптация к изменению климата; укрепление контроля на границе и безопасности границ.

В 2021 году с участием организаций Мурманской области реализуется 25 проектов программы «Коларктик 2014-2020» на сумму более 10 млн евро, в том числе 16 стандартных, 7 микропроектов, а также 2 крупных инфраструктурных проекта в дорожной сфере: «Ремонт и обустройство автодороги Кола – Верхнетуломский – МАПП Лотта» (в Кольском районе Мурманской области), «Реконструкция автодороги Кааманен – Киркенес» (на территории Финляндиии и Норвегии).