«КолАтомЭнергосбыт» оставил жителей посёлка Африканда без горячей воды

Прокуратура г. Полярные Зори на основания обращения директора МУП г. Полярные Зори «Энергия» проведена проверка законности действий АО «АтомЭнергоСбыт» в лице филиала «КолАтомЭнергосбыт» в связи с прекращением в период подготовки МУП «Энергия» сетей и электрокотельной к предстоящему отопительному сезону 2020/2021 подачи электроэнергии на электрокотельную п.Африканда.

Проверкой установлено, что с 29 июня в Африканде отсутствует горячее водоснабжение по причине введения региональным гарантирующим поставщиком электроэнергии «КолАтомЭнергоСбыт» полного ограничения режима потребления электроэнергии котельной нп. Африканда, путем отключения питающих фидеров. Данные действия гарантирующего поставщика вызваны невыполнением МУП г. Полярные Зори «Энергия» в полном объёме обязательств в части оплаты потребленной электроэнергии. В результате указанных действий жители посёлка, в том числе и добросовестные потребители, исправно оплачивающие услуги ЖКХ, остались без горячего водоснабжения.

Прокуратура города в судебном порядке добивается возобновления подачи электрической энергии на электрокотельную в нп. Африканда в связи с чем обратилась с исковым заявлением в интересах жителей Африканды о признании действий филиала «КолАтомЭнергоСбыт» по прекращению подачи электроэнергии незаконными и обязании возобновить подачу электрической энергии на котельную посёлка.