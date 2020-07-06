Реставраторы Северного флота восстанавливают самолёт «Аэрокобра»ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Сажаем коралловые веточки, устанавливаем «умные» туалеты - наперекор пандемии
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)06.07.20 09:15

«КолАтомЭнергосбыт» оставил жителей посёлка Африканда без горячей воды

Прокуратура г. Полярные Зори на основания обращения директора МУП г. Полярные Зори «Энергия» проведена проверка законности действий АО «АтомЭнергоСбыт» в лице филиала «КолАтомЭнергосбыт» в связи с прекращением в период подготовки МУП «Энергия» сетей и электрокотельной к предстоящему отопительному сезону 2020/2021 подачи электроэнергии на электрокотельную п.Африканда.

Проверкой установлено, что с 29 июня в Африканде отсутствует горячее водоснабжение по причине введения региональным  гарантирующим поставщиком электроэнергии  «КолАтомЭнергоСбыт» полного ограничения режима потребления электроэнергии котельной нп. Африканда, путем отключения питающих фидеров. Данные действия гарантирующего поставщика вызваны невыполнением МУП г. Полярные Зори «Энергия» в полном объёме обязательств в части оплаты потребленной электроэнергии. В результате указанных действий жители посёлка, в том числе и добросовестные потребители, исправно оплачивающие услуги ЖКХ, остались без горячего водоснабжения.

Прокуратура города в судебном порядке добивается возобновления подачи электрической энергии на электрокотельную в нп. Африканда в связи с чем обратилась с исковым заявлением в интересах жителей  Африканды о признании действий филиала «КолАтомЭнергоСбыт» по прекращению подачи электроэнергии незаконными и обязании возобновить подачу электрической энергии на котельную посёлка.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Виктор
02.07.20 12:17
Всегда было чисто, хватит врать! Арктик ТВ, сильно разбогатели? Сколько вам выплачено за этот лжерепортаж? Продажный канал, как и все остальные, кому Чибис дает. 10 лет в Мурманске живем, всё время вы
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
Олег
01.07.20 18:33
С таким враньем со стороны людей, занимающих руководящие должности, сталкиваюсь впервые. Да, встречались попытки манипулирования фактами. Но чтобы скатывались до откровенной лжи...
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
Роман
30.06.20 21:15
ООО "Орко-Инвест", всегда работало честно, а этот репортаж проплачен теми, кому выгодно.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире15:30«Предки наших предков». Документальный цикл (12+)16:15«В Мире Звезд». Документальный цикл (12+)17:10«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Средняя максимальная ставка по вкладам банков продолжает снижаться-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,3 рубля, доллар вырос на 84 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала более 4,6 млрд кВтч электроэнергии за I полугодие 2020 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 июля-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал указ о внесении поправок в Основной закон страны
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
05.07.20: Как вы относитесь к ежедневным сводкам эпидемической обстановке (по COVID-19) в Мурманской области?Проголосовало: 79 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика