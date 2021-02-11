Колесо важнее интернета, вакцина важнее компьютера - рейтинг изобретений человечества

Каждый двадцатый россиянин назвал вакцинацию самым полезным изобретением человечества. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Колесо — самое полезное изобретение человечества по мнению 17% россиян. Второе место рейтинга полезных изобретений делят электричество и интернет — по 14%. 5% респондентов считают лекарства и вакцины самыми полезными изобретениями. По 3% голосов набрали телефон, компьютер и автомобиль. Смартфон, стиральную машину и космические аппараты сочли самыми полезными по 2% россиян. Велосипед и письменность — по 1%. Ещё 2% респондентов считают, что все изобретения человечества полезны по-своему. Среди других полезных изобретений респонденты указывали двигатель внутреннего сгорания, телевизор, радио, пылесос и посудомойку (25%).

По сравнению с аналогичным исследованием 2009 года, всё больше россиян уверены в полезности интернета (8% в 2009 году, 14% — сейчас) и электричества (10 и 14% соответственно). После космических запусков Илона Маска вырос интерес к освоению космоса и россияне стали чаще называть полезным изобретением космические аппараты (12 лет назад такой ответ не набрал и 1% голосов, а сейчас — 2%). После года пандемии наши сограждане переосмыслили развитие медицины: если в 2009 году главными изобретениями вакцины и лекарства назвали единицы, то сейчас — сразу 5%.