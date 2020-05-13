Количество дежурных групп в детских садах Мурманска увеличено

Руслан Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев проверил ход реконструкции сквера у памятника С. М. Кирову. Эта зона отдыха - один из трех объектов, которые в этом году реконстру Комментарий к новости: Недобросовестный подрядчик должен выполнить все работы в сквере около памятника С.М. Кирову

Петр Васильевич Если мне память не изменяет, то этого звания мурманские власти добивали лет десять-пятнадцать. Добились, пришла перестройка. Нет той страны, люди которой победили фашизм. Комментарий к новости: 35 лет назад Мурманску было присвоено почётное звание «Город-герой»